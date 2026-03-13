Verdächtige schrieb diese Nachricht vor Rihannas Schießerei

Ivanna Ortiz, die Frau, die Anfang dieser Woche auf Rihannas (38) Haus geschossen haben soll, hatte schon Wochen vor der Tat offenbar eine bizarre Fixierung auf die Sängerin. Wie neue Gerichtsdokumente, die TMZ vorliegen, zeigen, verschickte die Verdächtige am 26. Januar eine verstörende Nachricht an ihren entfremdeten Ehemann Jed Valdez Sangalang. In der E-Mail forderte sie ihn auf, Rihanna zu verleugnen und zuzugeben, dass sie besser sei als die Musikerin. "Du musst Rihanna abschwören und bekennen, dass ich besser bin als sie. Lass es geschehen. Du musst es mich wissen lassen, damit diese Tür geschlossen werden kann", heißt es laut den Unterlagen in der Nachricht.

Jed erfuhr erst am Montag von der Schießerei, die sich am Sonntag ereignet hatte, nachdem er zahlreiche Anrufe und E-Mails erhielt – darunter auch von Medien, die nach weiteren Informationen fragten. Er versuchte zunächst, die Nachrichten vor dem gemeinsamen minderjährigen Kind geheim zu halten, doch ein anderer Schüler erzählte dem Kind in der Schule davon. Nun beantragt Jed vor Gericht das alleinige Sorgerecht und die vollständige Entscheidungsbefugnis über das Kind. Ivanna Ortiz wurde wegen versuchten Mordes und Körperverletzung angeklagt, nachdem sie am Sonntag mehrere Schüsse auf das Haus der Grammy-Gewinnerin abgegeben haben soll.

Rihanna und ihre beiden Kinder befanden sich zum Zeitpunkt der Schießerei im Haus, wie Quellen bestätigten. Ihr Partner A$AP Rocky (37) war nicht zu Hause. Die Sängerin, die neben ihrer Musikkarriere auch als erfolgreiche Unternehmerin bekannt ist, wurde durch den Vorfall offenbar nicht verletzt. Aus den Gerichtsdokumenten geht zudem hervor, dass Ivanna Ortiz in der Vergangenheit bereits in Florida psychiatrisch zwangseingewiesen wurde. Die Verdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft, während die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat andauern.

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action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna, Januar 2026