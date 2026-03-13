Das brachte Tessa Bergmeier bei "The 50" an ihre Grenzen

Tessa Bergmeier (36) hat an der diesjährigen Staffel der Show The 50 teilgenommen und dabei eine besonders emotionale Erfahrung gemacht. Im Interview verriet die Realitydarstellerin jetzt, was sie während der Dreharbeiten an ihre Grenzen gebracht hat. Besonders schwer sei es für sie gewesen, dass sie ausgerechnet an ihrem Geburtstag zur Show angereist ist und dann ihr Handy abgeben musste. "Bei 'The 50' bin ich auf jeden Fall an meine Grenze gekommen. Vor allem, weil ich da angereist bin an meinem Geburtstag und als Mama am Geburtstag das Handy abzugeben, ist schwer. Also, das war für mich, glaube ich, die dollste Grenze", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Die zweifache Mutter betonte dabei auch, dass bei Frauen die persönlichen Grenzen oft zyklusabhängig seien. "Bei uns Frauen ist das ja auch oft zyklusabhängig, ob wir jetzt an unsere Grenzen kommen. Das ist ja jeden Monat noch mal eine andere Grenze", so Tessa. Trotz der emotionalen Herausforderung, an ihrem Ehrentag ohne Kontakt zu ihren Kindern zu sein, ließ sich die Reality-TV-Bekanntheit davon nicht unterkriegen. "Ich meine, Grenzen sind dazu da, um sie zu sprengen, würde ich sagen. Und deswegen ja für mich easy-peasy", schob sie direkt hinterher.

Tessa ist nicht nur als Realitystar bekannt, sondern hat auch als Model und Schauspielerin gearbeitet. Die gebürtige Berlinerin ist in einer Partnerschaft und Mutter von zwei Kindern. In der Vergangenheit nahm sie bereits an verschiedenen Reality-Formaten teil und bewies dabei immer wieder, dass sie bereit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Mit ihrer offenen Art hat sie sich in der Reality-TV-Szene einen Namen gemacht.

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere von "The 50" Staffel 3 im Cinedom Köln, 05. März 2026

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IMAGO / APress International Tessa Bergmeier, November 2024

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Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier im Oktober 2024