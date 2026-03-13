Anwaltsschreiben: Katja Krasavice "kann gerade nicht reden"

Katja Krasavice (29) kann derzeit nicht offen über ihre Situation sprechen. Die Rapperin, die normalerweise kein Blatt vor den Mund nimmt, erhielt vor wenigen Tagen ein Anwaltsschreiben, das ihr untersagt, ihre bisherigen Aussagen über ihren Ex-Freund weiterzuverbreiten. "Ich kann nicht so viel reden. Ich würde euch gerne viel übers Album erzählen. Warum das heute nicht kommen konnte", erklärte die Musikerin jetzt in einem Video, das Raptastisch vorliegt. Sie sei zum Schweigen gebracht worden und könne nicht einmal erklären, warum sie nicht reden darf. "Ich kann nicht mal sagen, warum ich nicht reden kann, weil selbst das wäre ein Problem. Ich wurde einfach gemutet", erläuterte Katja die Situation.

Schon zuvor hatte Katja in ihren Clips immer wieder davon berichtet, dass sie seit Monaten Stress mit ihrem Ex habe. Sieben Jahre lang war der Mann nicht nur ihr Partner, sondern auch ihr Manager, der ihre Karriere eng begleitet hat. Nach der Trennung hatte die Musikerin öffentlich schwere Vorwürfe angedeutet und zugleich das bereits angekündigte Album vorerst auf Eis gelegt. Laut Katja untersagt ihr das Anwaltsschreiben nun, ihre bisherigen Aussagen zu wiederholen – zumindest, solange sie diese nicht eindeutig belegen kann. In ihrer aktuellen Botschaft klingt die Künstlerin frustriert: Sie betont, sie dürfe nicht einmal im Detail erklären, warum das Album nicht erschienen ist. Für die Fans bedeutet das: "Bundeskanzlerin" ist auf unbestimmte Zeit verschoben, auch Vorbesteller der Deluxe Box müssen sich weiter gedulden oder ihre Bestellungen wieder stornieren.

Im Januar hatte Katja die endgültige Trennung von ihrem Partner bekanntgegeben. Das Liebesaus hat auch ihre Familie belastet. Auf Instagram schrieb Katja zu einem Video, in dem ihre Familie auf Tschechisch zu hören ist: "Die sind alle so traumatisiert. Das tut mir so leid." Der Grund: Ihr früherer Partner und Manager soll Katja mit dem Tod gedroht haben. Nach der jahrelangen Beziehung und dem endgültigen Bruch im Januar betont sie nun vor allem eines: Bis auf Weiteres will sie sich an die auferlegten Grenzen halten und die Gründe für die Verschiebung ihres Albums nicht weiter ausführen. Die Fans der Rapperin warten nun darauf, dass Katja ihnen irgendwann ausführlicher erzählen kann, was hinter den Kulissen passiert ist und wie es mit ihrem Projekt "Bundeskanzlerin" weitergehen soll.

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Dezember 2025

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Getty Images Katja Krasavice bei "Ein Herz für Kinder" in den Wannseeterrassen Berlin, 26. Juni 2025