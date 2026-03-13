Fifth Harmony? Zara Larsson dementiert Girlgroup-Gerüchte

Seit Jahren hält sich ein hartnäckiges Gerücht in der Musikwelt: Hätte Zara Larsson (28) etwa den Platz von Camila Cabello (29) bei Fifth Harmony einnehmen sollen? In einem aktuellen Interview im Spotify Live Room räumte die "Lush Life"-Interpretin nun endgültig mit den Spekulationen auf. Die Schwedin stellte klar, dass sie niemals ein Angebot erhalten habe, der Girlgroup beizutreten – und dass sie ein solches ohnehin abgelehnt hätte. "Oh nein. Ich mache keine Gruppen", erklärte sie gewohnt direkt und betonte: "Ich würde niemals in einer Gruppe sein."

Obwohl Zara ein großer Fan von Girlgroups ist und sich über deren aktuelles Comeback freut, kommt eine Bandmitgliedschaft für sie nicht infrage: "Ich liebe Girlgroups einfach, aber ich könnte es nicht ertragen, nicht die ganze Zeit die Lead-Stimme zu singen", gab die Sängerin offen zu. Wenn sie Teil einer Band wäre, dann würde sie "ganz vorne im Zentrum" stehen – ähnlich wie ihr großes Idol Beyoncé (44) einst in der Gruppe Destiny's Child.

Eine Verbindung zu Fifth Harmony gibt es dennoch: 2014 tourte sie als Opening Act für Cher Lloyd (32) zusammen mit Fifth Harmony. "Das sind Erinnerungen fürs Leben. Was für eine gute Zeit das war", schwärmt sie noch heute von dieser "Ära". Während Camila Cabello die Gruppe bereits 2016 verließ und die restlichen Mädels nach ihrem Reunion-Auftritt 2025 bei den Jonas Brothers wieder für Schlagzeilen sorgten, bleibt Zara Larsson also definitiv dabei: Sie rockt die Bühne lieber als Solokünstlerin.

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Getty Images Zara Larsson beim iHeartRadio Jingle Ball 2025

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Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2015

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Getty Images Zara Larsson performt bei den Grammy Awards 2026