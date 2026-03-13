Keine Taktik: So plant Marvin Manson, "The 50" zu gewinnen

Marvin Manson ist Teil der diesjährigen Staffel The 50. Die Show lebt nicht nur von ihren kniffligen Spielen, sondern auch vom Taktieren der Teilnehmer, denn am Ende entscheidet die Gruppe, wer in die nächste Runde kommt. Viele der Kandidaten überlegen sich schon vorher genau, wie sie in der Sendung vorgehen wollen – Marvin nicht. "Eine richtige Taktik hatte ich jetzt nicht. Ich dachte einfach so: Komm, ich bleibe ruhig bei den Spielen", verrät der Realitystar Promiflash bei der "The 50"-Premiere. Dennoch ist ihm bewusst, dass man sich mit den anderen Spielern gutstellen sollte: "Natürlich muss man zu allen so ein bisschen nett sein. Versuchen, mit vielen Leuten zu reden."

Bisher ist Marvin mit seiner nicht vorhandenen Taktik gut vorangekommen. Um seinen Verbleib musste er noch nicht zittern. "Ich darf nicht zu viel sagen. Aber bei manchen Spielen hat es vielleicht geholfen", meint er weiter. Vor allem mit einer Mitstreiterin scheint der ehemalige Temptation Island-Verführer sich besonders gut zu verstehen: Gina Beckmann (25). Der Influencerin ist er schon richtig nahegekommen. Im Trailer war bereits zu sehen, dass die beiden sich im Laufe der Staffel sogar küssen werden. Promiflash erklärte Marvin, warum Gina es ihm angetan hat: "Also, sie hat auf jeden Fall einen coolen Style. Sie hat so ein bisschen Rehaugen, das finde ich ganz süß, und ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden."

Ein großer Teil von "The 50" ist auch das Bilden von Allianzen. Das kann aber ganz schnell nach hinten losgehen, denn bekanntermaßen ist nicht immer Verlass auf die Verbündeten. Der Aspekt gepaart mit dem Aufeinandertreffen von 50 verschiedenen Persönlichkeiten macht das Format zu einem der explosivsten im deutschen Reality-TV. Bereits in den vergangenen Staffeln krachte es gewaltig zwischen den Kandidaten. Das wird sicherlich auch dieses Mal der Fall sein – Streit gab es immerhin schon an Tag eins. "Oh, es wird sehr explosiv. Es wird eine Menge passieren. Ganz viele verschiedene Charaktere", betonte unter anderem die diesjährige Teilnehmerin Jeje Lopes gegenüber Promiflash.

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Imago Marvin Manson bei der Premiere von "The 50" Staffel 3 im Cinedom Köln, März 2026

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Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar

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Amazon MGM Studios Die Kandidaten von "The 50" 2026