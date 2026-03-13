Kendall Jenner meint: Kylie musste schnell erwachsen werden

Kendall Jenner (30) hat in einem neuen Interview mit dem Magazin Vanity Fair seltene Einblicke in das Leben ihrer jüngeren Schwester Kylie Jenner (28) gegeben. Das Model sprach dabei über die Entwicklung der Kosmetikunternehmerin, die bereits in sehr jungen Jahren Mutter wurde. "Sie hat wirklich früh Kinder bekommen, also musste sie schnell erwachsen werden", erklärte Kendall gegenüber dem Magazin. Sie zeigte sich beeindruckt von Kylies Reife und ergänzte: "Ich habe so viel schöne Entwicklung bei ihr gesehen, und sie ist wirklich auf eine grandiose Art bei sich angekommen." Kendall betonte außerdem, dass ihre Schwester so erwachsen wirke wie nie zuvor.

Kylie wurde im Alter von 19 Jahren mit ihrer ersten Tochter Stormi schwanger und brachte das Mädchen zur Welt, nachdem sie 20 geworden war. Vier Jahre später kam ihr Sohn Aire auf die Welt. Die beiden Kinder stammen aus der Beziehung mit Kylies Ex-Partner Travis Scott (34). Im "Khloé in Wonderland"-Podcast hatte die heute 28-Jährige im Gespräch mit ihrer Schwester Khloé im vergangenen November offen zugegeben, dass das Muttersein in so jungen Jahren hart für sie war. "Es war wirklich schwer für mich, so jung Kinder zu bekommen, und dann die Emotionen und die Zeit nach der Geburt", erklärte Kylie damals. Mittlerweile habe sie jedoch ein gutes Gleichgewicht gefunden und fühle sich wieder wie sie selbst.

Auch Mama Kris Jenner (70) äußerte sich in dem Vanity Fair-Interview lobend über ihre jüngste Tochter. "Ich sage das über alle meine Kinder, aber Kylie ist eine der freundlichsten und großzügigsten jungen Damen, die ich je getroffen habe", schwärmte sie. Kris hob besonders Kylies kreative Ader hervor und erklärte, dass viele Familienmitglieder zu Kylie gehen würden, um sich einen Rat einzuholen, wenn es um Stilfragen oder Visionen für neue Projekte geht. Kylie wiederum erklärte im selben Interview, dass die Mutterschaft ihre Beziehung zu Kris komplett verändert habe – sie verstehe heute vieles besser, was ihre Mutter früher entschieden hat. Sie verriet außerdem, dass sie in Zukunft gerne noch mehr Kinder haben möchte – doch erst in einigen Jahren. "In den letzten Jahren meiner Zwanziger möchte ich mich auf mich selbst konzentrieren, meine Unternehmen, meine Arbeit, mit meinen Kindern reisen und meine Kinder genießen", sagte sie. Seit 2023 ist sie mit Schauspieler Timothée Chalamet (30) zusammen. Die beiden halten ihre Beziehung weitgehend privat, wobei Kylie den Schauspieler gelegentlich zu wichtigen Events begleitet.

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Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner, Oktober 2024

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire, September 2025

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"