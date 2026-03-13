Lil Nas X dankt Fans nach Verhaftung und Anklage 2025

Lil Nas X (26) stand kürzlich erneut vor Gericht in Los Angeles. Der Rapper ist angeklagt wegen vier schwerer Vergehen, darunter Körperverletzung an einem Polizeibeamten. Seine Anwältin bat nun die zuständige Richterin laut Rolling Stone darum, das Verfahren zu verschieben, damit sie einen Antrag auf Überweisung in ein Diversionsprogramm einreichen könne. Welche Art von Programm genau beantragt werden soll, ist noch unklar. Üblicherweise bedeutet solch ein Antrag jedoch, dass Angeklagte eine Behandlung durchlaufen, um eine Verurteilung zu vermeiden. Die nächste Anhörung wurde auf den 6. April festgelegt.

Nach der Gerichtsverhandlung wandte sich Lil Nas X vor dem Gebäude an seine Fans. "Ich wollte nur sagen, dass ich meine Fans wirklich liebe und euch vermisse, und ich schätze eure Unterstützung so sehr", sagte der "Industry Baby"-Sänger gegenüber Reportern. "Ich kann es kaum erwarten, euch wieder zu umarmen. Habt einen schönen Tag." Vor seinem Weg ins Gericht hatte der 26-Jährige außerdem einen Moment mit dem örtlichen Straßenmusiker Jensen Powley verbracht, der vor dem Gebäude Gitarre spielte. Lil Nas X gab ihm 100 Dollar, umgerechnet 86 Euro, und bat ihn, nach der Anhörung noch einmal für ihn zu spielen, wie Powley gegenüber Us Weekly berichtete.

Die Verhaftung des Musikers im August hatte für Schlagzeilen gesorgt. Die Polizei war auf den Rapper aufmerksam geworden, nachdem Anrufer einen "nackten Mann auf der Straße" in der Gegend um den Ventura Boulevard gemeldet hatten. Laut NBC soll Lil Nas X einen Beamten an jenem Abend zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend wurde er in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er wegen einer möglichen Überdosis behandelt wurde. Im November war bereits eine Anhörung angesetzt gewesen, die jedoch auf März vertagt wurde. Sein Anwalt Drew Findling, der in der Vergangenheit auch für hochkarätige Klienten wie Cardi B (33) arbeitete, vertritt den Künstler in dem Fall.

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Imago Lil Nas X, Rapper

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ActionPress Lil Nas X im August 2025

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Getty Images Lil Nas X, Rapper