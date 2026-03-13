Mit Mama Cher: Chaz Bono heiratet seine Jugendliebe Shara

Chaz Bono (57) und seine langjährige Partnerin Shara Blue Mathes haben sich am 8. März in Los Angeles das Jawort gegeben. Das berichtet das Magazin People. Die Hochzeit fand im legendären Hollywood Roosevelt Hotel statt, wo das Paar im Kreise seiner Liebsten und unter dem Motto "Hollywood Glam Formal" seine Liebe besiegelte. Unter den Gästen war auch Chaz' Mutter Cher (79), die in der ersten Reihe saß und verfolgte, wie ihr Sohn und dessen Braut sich am Ende des schwarzen Ganges, der mit roten Kerzen und stimmungsvollen Blumenarrangements gesäumt war, einen romantischen Kuss gaben. Der frischgebackene Ehemann trug einen klassischen Smoking mit schwarzer Fliege und einem Anstecker aus lila Calla-Lilien, während Shara sich für ein langärmeliges Brautkleid aus Spitze entschied.

Die Liebesgeschichte von Chaz und Shara reicht Jahrzehnte zurück. "Ich habe Shara vor mehr als 40 Jahren kennengelernt, als wir noch Teenager waren", verriet Chaz People. Die beiden trafen sich damals am Lee Strasberg Theatre & Film Institute und gingen zunächst getrennte Wege, bis sie sich schließlich wieder begegneten und im Januar 2017 offiziell ein Paar wurden. "Ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, dass nicht viele Bräutigame am Ende das allererste Mädchen heiraten, das sie vor so vielen Jahren geküsst haben", erklärte der 57-Jährige. Shara, die aus einer früheren Beziehung einen 25-jährigen Sohn namens Cooper hat, lässt ihn sich vollständig fühlen. Die Flitterwochen wollen die Frischvermählten auf Hawaii verbringen.

Das Verhältnis zwischen Chaz und seiner berühmten Mutter war nicht immer einfach. Vor rund zwei Jahren war noch spekuliert worden, dass Cher möglicherweise nicht zur Hochzeit eingeladen werden würde, nachdem es zwischen der Sängerin und ihrem Sohn immer wieder gekracht hatte. Doch offenbar haben Mutter und Sohn ihre Differenzen beigelegt. Zuletzt zeigten sich die beiden gemeinsam mit Shara im Oktober 2024 auf dem roten Teppich bei der Premiere des Horrorfilms "Little Bites", den Cher und Chaz als ausführende Produzenten begleiteten. Auch im Dezember unterstützte das Paar die 79-Jährige bei einer Buchvorstellung in Beverly Hills. Cher gilt als große Unterstützerin ihres Sohnes und ließ nach der Premiere seiner Dokumentation "Becoming Chaz" über seinen Geschlechtsübergang bereits vor Jahren verlauten, dass sie seinen Mut bewundere und ihm ihre Liebe und Unterstützung zukommen lasse.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chaz Bono und Shara Mathes bei der Los-Angeles-Premiere von "Little Bites" beim Beyond Fest im Aero Theatre in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Getty Images Chaz Bono und Shara Mathes bei der Premiere von "Little Bites" im Aero Theatre während des Beyond Fest in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Getty Images Chaz Bono mit Mama Cher, April 2012