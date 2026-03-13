Hilfe für Familien: Emma Heming Willis gründet Demenzfonds

Emma Heming Willis (47) hat in New York einen großen Schritt im Kampf gegen Demenz gewagt: Bei der Hope Rising Benefit-Gala der Association for Frontotemporal Degeneration verkündete die Frau von Hollywoodstar Bruce Willis (70) die Gründung des Emma & Bruce Willis Fonds. Dieser neue Fonds soll sowohl die Forschung zu frontotemporaler Demenz als auch die oft übersehene Arbeit von pflegenden Angehörigen unterstützen, wie das Magazin People berichtet. Vor Ort nahm Emma außerdem den Susan Newhouse & Si Newhouse Award of Hope stellvertretend für sich selbst und den an Demenz erkrankten Schauspieler entgegen.

"Diese Reise hat mir die Augen für die Realitäten geöffnet, mit denen so viele Familien konfrontiert sind, wenn ein geliebter Mensch mit frontotemporaler Demenz lebt", erklärte Emma laut People während ihrer Rede vor dem Publikum. Sie betonte, wie wichtig es sei, sowohl die Forschung zu unterstützen als auch für die Pflegekräfte da zu sein, die täglich so viel tragen würden. "Meine Hoffnung ist es, durch diesen Fonds das Verständnis für FTD zu vertiefen und sicherzustellen, dass sich Familien, die damit konfrontiert sind, gesehen, unterstützt und weniger allein fühlen", fuhr sie fort. Das erste Stipendium des Fonds wird an die AFTD gehen, eine führende Organisation in der Forschung, Aufklärung und Familienunterstützung für Betroffene von frontotemporaler Demenz.

Bruce wurde Ende 2022 im Alter von 67 Jahren mit frontotemporaler Demenz diagnostiziert, nachdem die Familie im März desselben Jahres zunächst öffentlich gemacht hatte, dass der Schauspieler an Aphasie leidet. Seine gesamte Familie, einschließlich seiner Ex-Frau Demi Moore (63) und den gemeinsamen Töchtern Rumer, Scout und Tallulah, steht geschlossen hinter dem Projekt. Emma, die den "Stirb langsam"-Star 2009 heiratete, hatte bereits im vergangenen Herbst in einem Interview mit dem Magazin über ihre Erfahrungen als Pflegekraft gesprochen und ein Buch mit dem Titel "Eine ganz besondere Reise" veröffentlicht, das anderen Familien als Wegweiser dienen soll. "Bruce hat immer mit Großzügigkeit und Herz geführt, und ich weiß, dass er stolz wäre zu sehen, wie diese Bemühungen Familien helfen, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind", sagte Emma bei der Veranstaltung.

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Getty Images Bruce Willis mit seiner Frau Emma Heming

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Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

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