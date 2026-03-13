Heino enthüllt das Geheimnis um uneheliche Tochter Petra

Fast sieben Jahrzehnte steht Heino (87) nun schon auf der Bühne. Sein Name ist untrennbar mit blonden Haaren, dunkler Sonnenbrille und einer Stimme verbunden, die Generationen geprägt hat. Über 55 Millionen verkaufte Tonträger sprechen für sich. Doch hinter dieser Erfolgsgeschichte verbirgt sich auch tiefer Schmerz, den der Sänger nun in einer vierteiligen VOX-Dokumentation erstmals so offen thematisiert wie nie zuvor. "HEINO – Karamba, Karacho, Kult" läuft ab dem 13. März bei RTL+ und ab dem 31. März im regulären VOX-Programm. Im Mittelpunkt steht dabei auch eine Tragödie, die den Volkssänger bis heute nicht losgelassen hat: der Verlust seiner Tochter Petra, die Ende November 2003 im Alter von nur 35 Jahren Suizid beging. Petra litt seit Jahren an einer schweren Psychose, geplagt von Wahnvorstellungen und Stimmen längst verstorbener Menschen. Tragischerweise hatte bereits ihre Mutter, Heinos Jugendliebe Karin Theilenberg, 1988 denselben Weg gewählt.

Die Nachricht von Petras Tod erreichte Heino auf hoher See, während er auf dem Mittelmeer an Bord der "Costa Victoria" unterwegs war. Dass er dennoch auf dem Schiff blieb und nur fünf Tage später dort auftrat, zeugt von einer eisernen inneren Disziplin – und von einem tiefen Respekt gegenüber seiner verstorbenen Tochter. "Ich glaube, meine Tochter hätte auch gewollt, dass ich singe", erklärte Heino dazu laut der BILD. Dabei war das Verhältnis zu Petra keineswegs von Anfang an selbstverständlich: "Ich wusste ja lange nichts von meiner Petra. Das hat die Mutter mir auch nie gesagt. Ich war selbst erstaunt", verrät er. Schließlich stellte Karin ihm seine Tochter persönlich vor. Ein Vaterschaftstest bestätigte die Verbindung, und Heino baute in den folgenden Jahren eine enge, herzliche Beziehung zu ihr auf – auch wenn er über die Entstehungsgeschichte seiner Tochter – ein One-Night-Stand – schmunzelnd sagte: "Es war eine tolle Nacht mit weitreichenden finanziellen Folgen. Aber ich habe gern für meine Tochter bezahlt."

Nicht nur Petras Tod hat Heinos Leben geprägt. Auch der Abschied von seiner langjährigen Ehefrau Hannelore Kramm (†81), die im Jahr 2023 im Alter von 82 Jahren verstarb, hinterließ eine tiefe Wunde. 44 Jahre lang waren die beiden ein Paar – eine Beziehung, die Heino als absolut bedingungslos beschreibt. "Es geht mir heute immer noch so wie am Tag, als sie gestorben ist. Ich bin noch nicht darüber weg", sagt Heino. Getröstet wird er jedoch durch eine neue Form von Familie, die ihm sein Manager Helmut Werner (42) gemeinsam mit dessen Frau Nicole (35) und dem kleinen Sohn Lennie (3) geschenkt hat. Die vier leben in einem gemeinsamen Haushalt im österreichischen Kitzbühel – eine ungewöhnliche, aber offenbar sehr funktionierende Lebensgemeinschaft. Für Heino bedeutet diese Konstellation nach all dem erlebten Schmerz eine Art Neuanfang.

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Getty Images Heino, Sänger

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Getty Images Heino, Sänger

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Getty Images Heino und seine Frau Hannelore Kramm im Januar 2015