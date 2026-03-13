Hardy Krüger jr. überrascht Frau mit viertem Heiratsantrag

Hardy Krüger jr. (57) hat seine Ehefrau Alice zum vierten Mal gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Der Schauspieler machte ihr am Freitag, den 13. März, im Hotel "The Cozy" am Timmendorfer Strand einen überraschenden Antrag. Hardy fiel dabei vor seiner Liebsten auf die Knie und sagte unter Tränen: "Ich kann nicht genug von dir kriegen. Wir sitzen hier übrigens in der Location, in der wir nochmal heiraten." Alice war überwältigt und sagte zu: "Es ist vielleicht kitschig, aber sooo schön. Wir sind seit acht Jahren verheiratet und er ist einfach der Richtige", erklärte sie gegenüber der Bild. Die vierte Hochzeit ist einem ganz besonderen Umstand geschuldet.

Der Auslöser für den erneuten Antrag war ein verlorener Ehering. Nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp verlor Hardy im Februar beim Baden im Meer in Australien seinen Ring, der ihm vom Finger rutschte, weil er im Camp fast acht Kilo abgenommen hatte. "Wir waren verzweifelt. Nachdem ich das auf Instagram gepostet hatte, meldete sich ein Ringretter-Unternehmer, der professionelle Taucher beschäftigt. Er fragte uns, ob er helfen könne. Und tatsächlich fand ein Taucher den Ehering auf dem Meeresgrund. Ein Wahnsinn, ein echtes Wunder", verriet Alice der Bild. Am Freitag, den 13. März, erhielt Hardy seinen goldenen Ring zurück und nutzte die Gelegenheit für den Antrag. Alice freute sich: "Hardy und ich, das passt wie Arsch auf Eimer. Ich finde ihn immer noch wahnsinnig sexy. Und er sagt, ich sei immer noch heiß. Wir wissen beide, dass es nichts Besseres gibt."

Hardy und Alice heirateten im März 2018 erstmals in Tirol. Für den Schauspieler war es die dritte Ehe, für Alice die vierte. Den Bund erneuerten sie bereits zwei weitere Male: 2020 in Marokko und 2021 in Meißen. Nun folgt in wenigen Wochen die vierte Hochzeit mit derselben Frau. "Das fetzt! Jetzt suche ich mir ein cooles Brautkleid aus. Bei der Berliner Designerin Nana Kuckuck", freute sich Alice gegenüber der Bild. Am Timmendorfer Strand stieß das Paar nicht nur auf die ewige Liebe an, sondern feierte auch Hardys neuen Roman "Das Licht der Erinnerung", der am 13. März erschienen ist. Das Buch erzählt von zwei Menschen, die einander finden und begreifen, dass jeder Augenblick zählt.

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Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger Jr. beim 28. Leipziger Opernball in Leipzig

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Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger jr. im Februar 2024

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Getty Images / Hannes Magerstaedt Alice und Hardy Krüger jr. im Oktober 2018 in München