Online entfolgt: Sind AYTO-Levin und Camelia kein Paar mehr?

Camelia Minicuta und Levin Werner, die sich in der letzten Staffel der Realityshow Are You The One? kennen und lieben gelernt hatten, sorgen derzeit für Spekulationen um ihren Beziehungsstatus. Nach der Show verkündeten sie, ein Paar zu sein, und meisterten als solches auch gemeinsam Herausforderungen in Formaten wie "Exatlon Germany". Doch aktuell gibt es Hinweise, dass die Beziehung der beiden Realitystars beendet sein könnte. Aufmerksame Follower haben bemerkt, dass sich Camelia und Levin nicht mehr in den sozialen Medien folgen. Auch gemeinsame Bilder und Storys sucht man auf ihren Instagram-Accounts vergeblich – die bisherigen Beiträge scheinen gelöscht.

Beim Wiedersehen von Are You The One? gaben Camelia und Levin ihre Beziehung bekannt, obwohl sie in der Show kein Perfect Match waren und bereits damals kleinere Meinungsverschiedenheiten hatten. Offiziell wurde nichts über eine Trennung bekanntgegeben, doch die plötzliche Online-Distanzierung lässt Raum für Spekulationen. Wo Fans zuvor Einblicke in ihr gemeinsames Leben erhielten, herrscht jetzt Funkstille.

Noch vor drei Monaten schien bei "Exatlon Germany" alles in bester Ordnung zu sein. Die Influencerin und der Physiotherapeut traten dort zwar in unterschiedlichen Teams gegeneinander an, ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. "Wir sind ein Team im Leben – und jetzt für wenige Wochen sportliche Rivalen. Ich respektiere Camelias Ehrgeiz total. Unsere Abmachung: Vollgas im Parcours, Respekt nach dem Duell", erklärte Levin vor dem Start der Staffel. Ob die Zeit bei "Exatlon Germany" vielleicht doch Spuren hinterlassen hat oder andere Gründe für das aktuelle Schweigen verantwortlich sind, bleibt weiterhin offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / minicuta "Are You The One?"-Kandidaten Levin und Camelia

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Levin Werner und Camelia Minicuta, ehemalige "Are You The One?"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / minicuta "Are You The One?"-Kandidaten Camelia und Levin

Glaubt ihr, Camelia und Levin sind wirklich getrennt? Klarer Trennungsalarm – die Zeichen sind deutlich. Kann auch Strategie sein, zum Beispiel PR für ein neues Format. Ergebnis anzeigen