Darum schweigt Cosimo Citiolo zur Promihof-Ausstrahlung

Cosimo Citiolo (44) ist aktuell in der Sendung Der Promihof zu sehen. Doch wer hofft, von dem Entertainer persönliche Einblicke in die Dreharbeiten oder die Ausstrahlung zu erhalten, wird enttäuscht. Im Interview mit Promiflash erklärt Cosimo, warum er sich bewusst zurückhält: "Mein Geld habe ich schon bekommen. Über Formate, in denen ich schon mein Geld bekommen habe, rede ich nicht mehr." Trotzdem betonte er, dass er insgesamt zufrieden mit dem Projekt sei.

Im Promiflash-Gespräch verriet der 43-Jährige zudem, was er mit seiner Gage angestellt hat. Die Hälfte seines Verdienstes ging, wie üblich, an den Staat. Den verbleibenden Betrag investierte der Reality-Star in alltägliche Ausgaben. "Mit der anderen Hälfte habe ich natürlich Nathalie glücklich gemacht und unsere Miete und unsere Krankenkasse bezahlt", erklärte er. Nathalie (35) ist die Frau des Entertainers und scheint also ebenfalls von dem erfolgreichen Engagement bei der Sendung zu profitieren.

Während der Dreharbeiten prallte Cosimo vor allem mit Giulia Siegel (51) aneinander. Die Moderatorin kündigte an, rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten. Auslöser waren Aussagen, die der Realitystar über sie im Netz verbreitet haben soll. "Ich werde jetzt rechtliche Schritte einleiten und auch bei der Polizei Anzeige erstatten – wegen übler Nachrede, Verleumdung und Drohung", schrieb Giulia auf Instagram. Sie betonte, dass Cosimo tagelang Zeit gehabt habe, sich zu entschuldigen und seine Behauptungen zurückzunehmen. "Er hat es bewusst nicht getan und zugelassen, dass ich und meine Beziehung in ein falsches Licht gestellt werden", so Giulia weiter.

RTLZWEI Cosimo Citiolo in "Der Promihof"

RTL2 Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo

RTLZWEI Giulia Siegel in "Der Promihof"