Camelia und Freund Levin treten bei Exatlon gegeneinander an

Camelia Minicuta und Levin Werner stehen vor einer ganz besonderen Herausforderung: In der neuen Staffel von Exatlon Germany tritt das Liebespaar als Konkurrenten in unterschiedlichen Teams gegeneinander an. Ab dem 1. September zeigt SHOW1 den spannungsgeladenen Wettkampf, der nicht nur die körperliche Stärke, sondern auch die mentale Belastbarkeit der Teilnehmer auf die Probe stellt. "Exatlon testet Grenzen – körperlich wie mental. Mit Levin auf der Gegenseite zu stehen, ist ungewohnt, aber es motiviert mich doppelt, fokussiert zu bleiben", erklärt die Influencerin. Am Ende zählen nur die Leistungen und die Fairness – und genau darauf freue sie sich.

Auch Levin zeigt sich leistungsorientiert und bereit, im Renne gegen seine Liebste sein Bestes zu geben. "Wir sind ein Team im Leben – und jetzt für wenige Wochen sportliche Rivalen. Ich respektiere Camelias Ehrgeiz total. Unsere Abmachung: Vollgas im Parcours, Respekt nach dem Duell. Möge das bessere Team gewinnen", fiebert der Physiotherapeut dem "Exatlon"-Start entgegen. Levin tritt gemeinsam mit drei weiteren Kandidaten in Rot im Team Stuttgart an. Camelia mischt in Team Bremen in Grün mit.

Kennen und lieben gelernt hatten sich Levin und Camelia in der vergangenen Staffel Are You The One?. Zwischen den Datingshow-Teilnehmern funkte es schon von Anfang an – doch ihre Lovestory gestaltete sich schwieriger als vermutlich erwartet. Ein Perfect Match waren sie letztendlich nicht, aber die Liebe zueinander fanden sie dennoch. Beim großen "Are You The One?"-Wiedersehen verkündeten die Turteltauben dann stolz, seit einigen Monaten ein Paar zu sein.

IMAGO / Future Image Levin Werner und Camelia Minicuta, ehemalige "Are You The One?"-Kandidaten

Exatlon Germany Camelia Minicuta, Exatlon-Kandidatin

Exatlon Germany Levin Werner, Exatlon-Kandidat