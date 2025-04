AYTO-Levin sorgt für den wohl "coolsten Moment" der Show

Bei der jüngsten Folge von Are You The One? sorgt Kandidat Levin für den vielleicht coolsten Moment der Staffel. Während der Matchbox-Entscheidung unterbreitet Moderatorin Sophia Thomalla (35) der Gruppe ein verlockendes Angebot: Eine unbekannte Summe sollte in den Jackpot wandern, wenn sie das Angebot annehmen würden – doch Levin macht kurzen Prozess. Als Sophia ihn fragt, "Verkaufen oder nicht verkaufen?", weist er sie mit einem selbstbewussten "Du kannst mit dem Brief in die Richtung laufen" und einem Finger Richtung Tür entschieden ab.

Im Nachgang erklärt der Realitystar seine Beweggründe und zeigt sich überzeugt von seinem Urteil: "Gruppenangebot – das macht gar keinen Sinn. Das war eine wichtige Erkenntnis." Auch seine Mitstreiter zeigen sich begeistert. Besonders Tano ist voll des Lobes: "Das war gerade der coolste Moment bei 'Are You The One?', Bruder." Wie Sophia später während der Matching Night aufklärt, hatte das abgelehnte Angebot einen Wert von 110.000 Euro. Doch anstatt das Geld zu riskieren, entschied sich Levin für den sicheren Weg – eine Entscheidung, die ihm den Respekt der Gruppe einbrachte.

Levin, der durch seine souveräne Art und den humorvollen Konter in Folge 19 auffiel, zeigte einmal mehr, wie wichtig Teamgeist in der Show ist. Zwischen den glamourösen Auftritten und dem hohen Druck in der Villa scheinen sich einige Kandidaten als echte Teamplayer zu beweisen. Obwohl die Fans vor dem heimischen TV offensichtlich immer wieder transparente Einblicke in das Geschehen der Show bekommen, gibt es auch einige – bisher geheime – Regeln für den Cast. So enthüllte Kandidatin Ina auf Instagram: "Es gibt keine Zettel und auch kein Papier. Wir mussten uns alles von Anfang an bis Ende selber merken, die Lichter in jeder Nacht und die Sitzkonstellation."

