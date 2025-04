"Hot": AYTO-Levin schwärmt von seiner Show-Kollegin Camelia

Zwischen Levin und Camelia hat es bei Are You The One? ordentlich gefunkt. Wie toll der Physiotherapeut seine Show-Kollegin findet, bringt er nun auch unabhängig vom Format zum Ausdruck. In einer Fragerunde in seiner Instagram-Story kommt er aus dem Schwärmen über die Influencerin gar nicht mehr raus. Während ein User der Meinung war, dass Camelia während der AYTO-Schaumparty "hot" aussah, meint Levin, dass das nicht allein bei der Party der Fall war. "Cami sah jeden Tag von morgens bis abends hot aus", betont er. Doch es kommt noch besser: "Noch nie einen Menschen gesehen, der nach zwei Wochen Party morgens aufwacht und im Bett aussieht, als würde er gleich auf seine Hochzeit gehen."

Wie der 25-Jährige in einer weiteren Frage-Sequenz erklärt, war die Beauty von den Single-Damen diejenige, mit der er sich in der thailändischen Villa am besten verstanden habe. Während er sich unter den Jungs mit allen verstanden habe, gab es unter den Ladys nur eine für ihn: "Von den Frauen gab es nur Camelia für mich. Sie war die einzige, bei der ich mich geöffnet habe und die mich interessiert hat und von der ich mehr wissen wollte." Zudem betont er, dass seine Liebessprache die Augen und das Lächeln seien – "und Camelia hat das perfekt beherrscht".

Allem Anschein nach ist Levin auch Monate nach den gemeinsamen Dreharbeiten ein großer Fan seiner "Are You The One?"-Mitstreiterin. Zuletzt wurde sogar spekuliert, ob die zwei womöglich in einer Beziehung sein könnten. Wie auf Social Media zu sehen war, verbrachten sie zeitgleich ein paar Tage im Hotel Wöscherhof im Zillertal – ob das reiner Zufall war oder sie tatsächlich gemeinsam dort waren, ließen sie bisher unkommentiert. Über ihren Beziehungsstatus werden Levin und Camelia wohl erst beim großen AYTO-Wiedersehen am 15. April auspacken.

Instagram / werlevin Levin, "Are You The One?"-Kandidat 2025

Instagram / minicuta Camelia Minicuta, Influencerin

