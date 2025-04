Sophia Thomalla sieht schwarz für AYTO-Couple Levin & Cami

Aus der diesjährigen Staffel Are You The One? sind gleich zwei Paare entstanden: Tano und Anna sowie Levin und Camelia. Bei einem Paar sehen die Zukunftschancen jedoch nicht besonders rosig aus – zumindest, wenn man Moderatorin Sophia Thomalla (35) fragt. "[Levin und Camelia] haben sich gegenseitig schon so Probleme bereitet, schon binnen dieser drei Wochen. Die hatten, glaube ich, unterschiedliche Vorstellungen von Beziehungen", erzählt die Tochter von Simone Thomalla (60) in einem Video auf Instagram. Ihr Urteil lautet daher: "Sehe ich persönlich jetzt, wenn ich nur das in Betracht ziehe, erst mal nicht."

Camelia sieht das ganz anders und gibt Sophia in der Kommentarspalte Kontra. "Wir hatten von Anfang an die gleichen Ansichten, was Beziehungen betrifft. Das war auch der Grund, warum wir nie wirklich voneinander losgekommen sind", beteuert sie und fügt hinzu: "Unser gemeinsamer Ansatz, wie man AYTO angeht, war unser verbindender Punkt." Die 29-Jährige scheint vorerst glücklich zu sein, dass sie nach dem Ende der Ausstrahlung endlich ihre Beziehung bekannt geben konnte und sich nicht weiter verstecken muss.

Für Anna und Tano hat Sophia allerdings nur warme Worte übrig. "Ich muss sagen, ich bin ja ein sehr großer Fan von Anna. Supernatürliches, wunderschönes Mädchen, auch gebildet", schwärmt die 35-Jährige und fügt anerkennend hinzu: "Und trotzdem hat sie performt." Sophia sehe da jede Menge Ähnlichkeiten zu Tano – dementsprechend lobt sie die beiden als "richtig gutes Match". So viel Lob scheint Anna zu freuen: Die Studentin kommentiert ein rotes Herz.

Instagram / minicuta "Are You The One?"-Kandidaten Camelia und Levin

Instagram / annaoliviax Tano und Anna, "Are You The One?"-Kandidaten 2025

