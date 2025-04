Sobald Camelia weg ist: Verführt Chiara jetzt AYTO-Levin?

Im Kampf um das große Liebesglück sorgen Chiara und Levin aus der Reality-TV-Show Are You The One? kurz vor dem Finale noch einmal für Spannung. Nachdem Camelia Minicuta – Levins bisheriger Flirt – die Villa verlassen musste, lässt der Physiotherapeut keine Zeit verstreichen und wendet sich sofort Chiara zu. "Sie ist eine 12 von 10, sage ich seit Tag eins", schwärmt er offen über seine Mitstreiterin und nennt sie die "Attraktivste von allen". Nach Camelias Abgang schwört Levin noch, ihr treu zu bleiben, und betont, er wolle allein schlafen, um jegliche Versuchung zu vermeiden. Doch die Anziehungskraft zwischen ihm und Chiara macht es ihm zusehends schwer.

Levin scheint sich seines Fehltritts bereits bewusst zu sein. So bittet er Chiara: "Mach mir mein Leben nicht schwer. Ich muss nur einen Tag hier überleben." Die 24-Jährige flirtet dennoch mit ihm. Auch vor seinen Mitstreitern in der Villa betont er, er müsse unbedingt allein schlafen und meint, man solle ihm Chiara vom Leibe halten, damit sie keine Chance hat, ihn zu verführen. Kurz danach knutschen die beiden wild herum. "Du bist der Teufel", sagt Levin zu Chiara. Am Ende bleibt er seinen Prinzipien immerhin zum Teil treu und verbringt die Nacht allein.

Letzten Endes scheint Levins Knutscherei mit Chiara für Camelia kein großes Problem gewesen zu sein – angeblich sind die beiden auch nach der Show ein Paar. Seit Drehschluss von "Are You The One?" wurden die beiden immer wieder gemeinsam gesichtet. Vor rund einem Monat machten sie unter anderem zur selben Zeit Urlaub in einem Spa-Hotel im Zillertal. Bislang durften sich Levin und Camelia nicht öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus äußern, da die Ausstrahlung noch nicht abgeschlossen ist. Vom großen AYTO-Wiedersehen am kommenden Dienstag erhoffen sich Fans also endlich ein wenig Klarheit.

"Are You The One?"-Kandidatin Chiara

Camelia Minicuta, Influencerin

