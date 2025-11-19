Promihof-Wette: Gigi mit Glatze und Cosimo ohne Augenbrauen

Ein Wettrennen mit haarigen Folgen: In Der Promihof liefern sich Paco Herb und Luigi Birofio (26) ein Duell auf Zeit – unter den Augen der Mitbewohner. Der Einsatz? Wer verliert, muss sich eine Glatze rasieren lassen. Paco gibt sich schon vor dem Start großspurig und stichelt: "Ich ziehe dich ab." Gigi zögert kurz, nimmt die Wette aber an und kassiert schließlich die deutliche Niederlage. Der Reality-TV-Star muss Wort halten: Cosimo Citiolo (44) zückt unter Gelächter der Mitbewohner den Rasierer, um Gigis Haarpracht ein Ende zu setzen.

Nach dem verlorenen Rennen versuchte Gigi zunächst, sich zu drücken. "Man kennt mich, ich halte nie meine Versprechen. Ich habe auch immer gesagt, ich gehe nicht wieder fremd und bin doch wieder fremdgegangen", behauptete er vor laufender Kamera. Doch am Ende bleibt er bei der Abmachung und nimmt es sportlich. "Scheiße, ich hatte Schmerzen, Alter. Ich wollte nur testen, was er draufhat. Der ist schnell, der Fisch", kommentiert er und gesteht: "Ich dachte, ich gewinne zu 100 Prozent." Letztendlich scheint der Reality-TV-Darsteller sogar Gefallen an seinem neuen Look zu finden. Er grinst: "Ich sehe so richtig intelligent aus."

Der Neuankömmling im Promihof ist aber nicht der Einzige, der Haare verliert. Er fordert seinen Kumpel Cosimo ebenfalls zu einem Wettrennen auf. Beim Sprinten zieht der "Checker vom Neckar" gegen ihn den Kürzeren. Er entscheidet sich jedoch für eine andere Strafe und verabschiedet sich nicht vom Haupthaar, sondern von seinen Augenbrauen. "Das fuckt mich voll ab jetzt, mit Glatze rumzulaufen. Ich mache lieber meine Augenbrauen weg", erklärt er. Während er die kahlen Stellen über seinen Augen gelassen hinnimmt, ziehen seine Mitstreiter ein Fazit: Cosimo sieht "gruselig" aus.

RTLZWEI Gigi Birofio in "Der Promihof"

RTLZWEI Gigi Birofio bei "Der Promihof"

RTLZWEI Cosimo Citiolo in "Der Promihof"