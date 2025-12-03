Cosimo Citiolo rastet aus: "Giulia ist die größte Schlange"

Explosive Szenen auf dem Hof: In den neuen Folgen von Der Promihof geraten Giulia Siegel (51), Paco Herb und Cosimo Citiolo (44) heftig aneinander. Auslöser ist ein Abendspiel, bei dem die Stars Zitate aus der Sendung erraten sollen. Als Cosimo in der Show sagt: "Giulia ist wie eine Schlange, die den Ort vergiftet!", kippt die Stimmung. Giulia will wissen, wann er das gesagt hat. Cosimo blockt ab und fordert sie auf, weiterzuspielen. Die Moderatorin fühlt sich verraten, weil Cosimo sie zuvor als "Familie" bezeichnet habe und versichert habe, sie niemals zu wählen. Während die Diskussion hochkocht, droht der Streit außer Kontrolle zu geraten, und die anderen Bewohner schauen fassungslos zu.

Im Spiel "Hagelschaden" geht es eigentlich um Geld für den Jackpot, doch plötzlich steht Vertrauensbruch im Raum. Cosimo zieht sich später allein auf sein Bett zurück und wirft Giulia in der Show vor, Lügen zu verbreiten. Er behauptet, sie habe vorab bei WhatsApp Zusammenarbeit zugesichert, halte sich nun aber nicht daran. Als er sein Handy als vermeintlichen Beweis holen will, hämmert er am Hoftor und ruft Giulia "Halt die Fresse". Die prominenten Männer müssen einschreiten und ihn beruhigen. Giulia bricht in Tränen aus, Sandra Sicora (33) tröstet sie. Parallel spitzt sich eine zweite Baustelle zu: Beim Mini-Ausmisten kommen Giulia und Paco nicht auf einen Nenner. Paco wollte Aurelia Lamprecht und Pinar Sevim an den Pranger stellen, Giulia hält jedoch zu Aurelia, wodurch sie ohne Stimme verbleiben. Später in der Raucherecke verhärten sich die Fronten – Giulia und Paco liefern sich ein wütendes Wortgefecht über den Hof hinweg. Paco betont, Giulia sei nicht makellos und habe das Team von Fritz bevorzugt. Giulia entgegnet, sie habe Stimmen streuen wollen, damit alle frei entscheiden.

Die Spannungen zwischen Giulia und Paco scheinen eine Fortsetzung ihres ohnehin angespannten Verhältnisses zu sein. Zuvor hatte Paco in einer taktischen Allianz versucht, Giulia zu nominieren, um eine starke Mitstreiterin loszuwerden. Diese Intrigen hatten Giulia damals emotional sichtbar mitgenommen. Sie haderte mit der Situation und versuchte, sich im Haus zu behaupten. Der erneute Streit zeigt, dass die Wogen bisher nicht geglättet wurden, sondern die dynamische Gruppenkonstellation immer wieder zu Konflikten führt, die das Zusammenleben auf dem Promihof unverändert auf die Probe stellen.

RTLZWEI Cosimo Citiolo in "Der Promihof"

RTLZWEI Giulia Siegel bei "Der Promihof"

RTLZWEI / Magdalena Possert "Der Promihof"-Kandidat Paco Herb 2025.