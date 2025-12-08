Verhaftung: Bonnie Blue tut Ex-Kollegin Annie nicht leid

Annie Knight, australischer Social-Media-Star, hat sich zu der Festnahme ihrer ehemaligen Freundin Bonnie Blue in Bali geäußert. Bonnie Blue, ein Model und ebenfalls im Bereich OnlyFans tätig, wurde am 5. Dezember Berichten zufolge wegen eines Verstoßes gegen die strengen Moralgesetze Indonesiens festgenommen. Während 14 andere festgenommene Personen wieder auf freien Fuß gelangten, bleibt Bonnie zusammen mit einem australischen und zwei britischen Männern in Kuta in Polizeigewahrsam. "Es ist schwer, Mitleid zu haben", so Annie in einem Interview mit der Daily Mail, in dem sie betonte, Bonnie vor den möglichen Konsequenzen für ihre Handlungen gewarnt zu haben.

Die beiden Frauen hatten früher eine enge berufliche Beziehung, in der sie zusammengearbeitet und sich gegenseitig unterstützt hatten. Doch diese Freundschaft kühlte ab, insbesondere nachdem Bonnie im Juni aus der Plattform OnlyFans verbannt wurde. Laut Bonnie geschah dies, weil sie mit "extremen Inhalten" höhere Aufrufzahlen generierte. Im Anschluss warf sie anderen Influencern vor, bei ähnlichen Situationen in Selbstmitleid zu verfallen – Annie fühlte sich davon klar angesprochen. Annie antwortete später darauf, dass sie den Verlust von Bonnies Einkommen bedauere, aber enttäuscht sei über deren Kritik an anderen Schöpferinnen und deren Strategien.

Der Zusammenbruch ihrer Freundschaft und Bonnies Festnahme werfen ein Licht auf die Risiken in ihrer Branche, insbesondere im Ausland. Schon vor ihrem viralen Durchbruch sorgte Bonnie in der Branche für Aufmerksamkeit, allerdings nicht ohne einige Turbulenzen. Annie, die im Interview betonte, wie wichtig gründliche Recherche über Gesetze in anderen Ländern ist, ließ verlauten, dass sie Bonnies Geschäftssinn zwar zu schätzen weiß, aber ihre jüngsten Entscheidungen für unklug hält. Für Bonnie dürfte die Situation derzeit besonders herausfordernd sein, da das indonesische Rechtssystem als streng und die Haftbedingungen als hart gelten.

Collage: Instagram / anniekknight, Instagram / bonnieblue Collage: Annie Knight und Bonnie Blue

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Erotikmodel

Instagram / anniekknight Annie Knight, März 2025