Gewalt durch Mann: Promihof-Zoff mit Cosimo triggert Aurelia

In Der Promihof kochen die Emotionen über: Nach einem gewonnenen Spiel fragt Aurelia Lamprecht ihren Mitbewohner Cosimo Citiolo (44), wen er als Nächstes rauswählen möchte. Diese scheinbar harmlose Frage stößt bei ihm auf wenig Gegenliebe. Genervt entgegnet er: "Ihr geht mir alle auf den Sack." Als Aurelia mehrfach versucht, ein klärendes Gespräch zu führen, verschärft sich die Situation weiter. Der Reality-TV-Star macht deutlich: "Ich möchte einfach nicht reden und sie checkt das nicht." Schließlich platzt ihm der Kragen und er sagt: "Für mich bist du die Nächste. Ich sage es dir ins Gesicht."

Während Cosimo sich nach dem Streit zurückzieht, wirkt Aurelia tief verunsichert und bricht in Tränen aus. "Ich packe das gar nicht, wenn Männer mich aggressiv anschauen. Ich habe schlimme Sachen mit sowas erlebt. Das geht gar nicht", schluchzt sie auf Nachfrage ihrer Mitstreiter. Kurz darauf zieht sie sich ins Gesprächszimmer zurück und nimmt sich eine Auszeit. "Ich fühle mich unwohl und ich habe ehrlich gesagt Angst," gesteht Aurelia im Einzelinterview und erklärt ihre Tränen: "Es wurde in der Vergangenheit Gewalt mir gegenüber ausgeübt von einem Mann. Nicht nur einmal."

Auch wenn Cosimo sie in keiner Weise bedroht habe, seien dessen Verhalten und Worte ein Trigger für sie, der noch frische Wunden aufreißt. "Ich kann nichts dagegen machen, das ist einfach noch zu frisch bei mir", behauptet sie unter Tränen. Abseits der Show deutete Aurelia gegenüber ihrer Instagram-Community ebenfalls an, dass sie leider nicht nur positive Erfahrungen mit dem männlichen Geschlecht machte und sinnierte sogar: "Frauen sind definitiv das schönere Geschlecht und manchmal wünschte ich, ich würde auf Frauen stehen. Wahrscheinlich hätte ich mir dadurch einiges an Problemen mit Männern erspart."

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im September 2023

RTLZWEI Cosimo Citiolo in "Der Promihof"

