Giulia Siegel leitet rechtliche Schritte gegen Cosimo ein

Giulia Siegel (51) macht ernst: Die Der Promihof-Teilnehmerin kündigt an, gegen ihren Mitstreiter Cosimo Citiolo (44) juristisch vorzugehen. Auslöser sind Aussagen, die der Realitystar über sie im Netz verbreitet haben soll und die nach Giulias Darstellung falsch sind. Auf Instagram erklärte sie, sie sehe sich und ihre langjährige Beziehung durch Cosimos Worte in ein schlechtes Licht gerückt. "Ich werde jetzt rechtliche Schritte einleiten und auch bei der Polizei Anzeige erstatten – wegen übler Nachrede, Verleumdung und Drohung", schrieb Giulia. Die Auseinandersetzung, die zuvor bereits in der Show für Schlagzeilen sorgte, verlagert sich damit aus dem TV ins echte Leben.

In ihrer Story legt Giulia nach und widerspricht den Fremdgeh-Vorwürfen entschieden. "Es kursieren weiter Schlagzeilen über mich, entstanden durch Aussagen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Cosimo hatte tagelang Zeit, sich zu entschuldigen und seine falschen Behauptungen zurückzunehmen", erklärte sie und fügte hinzu: "Er hat es bewusst nicht getan und zugelassen, dass ich und meine Beziehung in ein falsches Licht gestellt werden." Zwischen den beiden krachte es schon innerhalb des Formats, doch nun soll die Polizei eingeschaltet werden. Von Cosimo liegt bisher keine neue Reaktion vor.

Bereits in den neuen Folgen von "Der Promihof" war der Streit zwischen Giulia und Cosimo eskaliert. Beim Abendspiel schoss Cosimo gegen die Moderatorin und wetterte: "Giulia ist wie eine Schlange, die den Ort vergiftet!" Die Stimmung kippte sofort. Giulia wollte wissen, wann Cosimo diese Worte gesagt hatte, doch statt einer Erklärung forderte der Realitystar sie nur auf, weiterzuspielen. Die anderen Bewohner waren fassungslos. Die peinliche Szene endete damit, dass Cosimo am Hoftor hämmerte und Giulia laut anschrie: "Halt die Fresse." Am Ende musste Sandra Sicora (33) die aufgelöste Giulia trösten.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Giulia Siegel in "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Cosimo Citiolo in "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Giulia Siegel bei "Der Promihof"