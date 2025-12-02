Nach Verlobung: GNTM-Teilnehmerin Tamara Hitz ist schwanger

Große Freude bei Tamara Hitz: Die ehemalige Kandidatin von Germany's Next Topmodel hat auf Instagram verkündet, dass sie schwanger ist. In einer Bilderreihe zeigt die Influencerin ihren wachsenden Babybauch, kuschelt eng mit ihrem Partner und genießt ihren neuen Lebensabschnitt sichtlich. Mit dabei ist auch ein Ultraschallbild, das keinen Zweifel lässt: Tamara erwartet ihr erstes Baby. Zu den Bildern schreibt sie: "Überraschung! Unser kleiner Traum hat sich erfüllt. Ich könnte nicht glücklicher sein... die letzten Monate sind wie ein Traum." Die News kommen wenige Wochen nach ihrer Verlobung und sorgen nun für den nächsten Glücksmoment in ihrem Privatleben.

Über die Schwangerschaftsverkündung und die zauberhaften Bilder freut sich nicht nur Tamara, sondern auch ihre Fans. In der Kommentarspalte wird sie bereits mit zahlreichen Nachrichten überflutet. "Oh mein Gott, was? Ah, herzlichen Glückwunsch", schreibt eine Userin offenbar völlig fassungslos. Eine andere freut sich: "No way. Tamara ist schwanger, hatte ich nicht auf meinem 2025 Bingo!" Reality-Sternchen Jessica Hnatyk (25) kommentiert: "Oh mein Gott, Glückwunsch." Ein paar Fans haben offenbar schon ein Bäuchlein auf vorherigen Bildern erahnen können: "Herzlichen Glückwunsch. Hatte es schon erahnt, als ich auf einem deiner Bilder einen kleinen Babybauch gesehen habe."

Erst vor wenigen Wochen überraschte Tamara ihre Fans mit einer weiteren großen Nachricht: Die Influencerin verkündete ihre Verlobung und zeigte stolz ihren funkelnden Ring. Zu einer Bildcollage aus romantischen Momenten schrieb sie damals schlicht: "Ich habe Ja gesagt." Damit machte die Netz-Bekanntheit öffentlich, was zuvor monatelang hinter vorgehaltener Hand diskutiert wurde: Sie ist in einer Beziehung. Nun krönen sie und ihr Partner ihre Liebesgeschichte mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz und ihr Partner, Dezember 2025

Instagram / tamarabecca Ultraschallbild von Tamara Hitz' Baby

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz und ihr Partner, November 2025

