Damit offiziell: Ex-GNTM-Girl Tamara Hitz hat sich verlobt

Tamara Hitz hat ihre Fans mit einer überglücklichen Nachricht überrascht: Die ehemalige Kandidatin der TV-Show Germany's Next Topmodel hat sich verlobt! Dies bestätigte der Reality-TV-Star selbst über seine Instagram-Story. In einer Bildcollage teilte sie zauberhafte Momente aus ihrem Liebesleben. Zu sehen ist unter anderem ein romantisches Schwarz-Weiß-Foto mit ihrem Partner in den Bergen. Auf einem weiteren Schnappschuss präsentiert Tamara mit einem strahlenden Lächeln einen beeindruckenden Strauß roter Rosen sowie ihren funkelnden Verlobungsring. Passend dazu schrieb sie schlicht: "Ich habe Ja gesagt."

Die freudigen News beenden monatelange Spekulationen um Tamaras Liebesleben. Seit Ende vergangenen Jahres mehrten sich Gerüchte, dass die Influencerin in einer Beziehung sei. Bisher schützte die Influencerin ihre Privatsphäre jedoch ausgiebig und teilte keine Details mit der Öffentlichkeit. Umso größer ist die Überraschung für ihre Community. Wer ihr Verlobter ist, bleibt allerdings noch ein Geheimnis, denn Tamara hat auch ihn bisher nicht namentlich erwähnt.

Im vergangenen Jahr sorgte Tamara durch ein Foto für Aufsehen, auf dem sie vor der Londoner Sehenswürdigkeit Big Ben zu sehen ist – und zwar nicht allein. Ein Mann stand neben ihr und legte liebevoll den Arm um sie. Trotz des damaligen Schweigens der TV-Bekanntheit gratulierten ihr Fans auf Social Media und es hieß unter anderem: "So glücklich für dich."

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz, einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz, Oktober 2025

Instagram / tamarabecca Tamara Hitz mit einem Unbekannten, Dezember 2024

