Tara Reid fühlt sich nach Drogenvorwürfen wie "Angriffsziel"

Tara Reid (50) sorgt erneut für Schlagzeilen, nachdem sie einen schockierenden Vorfall in einem Hotel in Rosemont, nahe Chicago, erlebte. Die Schauspielerin behauptet, sie sei am 23. November nach nur einem einzigen Getränk von einem Fremden in der Hotelbar unter Drogen gesetzt worden und daraufhin bewusstlos geworden. Später erwachte sie in einem Krankenhaus – gekleidet in eine Krankenhausrobe und ohne jede Erinnerung daran, wie sie dorthin gelangt war. Tara beschreibt gegenüber Us Weekly, dass sie sich emotional belastet fühlt: "Ich habe keinen anderen Grund, warum ich so enden sollte, außer dass ich möglicherweise betäubt wurde." Die Behörden sehen den Fall jedoch anders: Laut dem Rosemont Public Safety Department gibt es keine Beweise dafür, dass jemand ihr Getränk manipuliert hat.

Das Überwachungsvideo zeigt laut Polizei keine verdächtigen Aktivitäten. Ein Barkeeper habe ihr Getränk lediglich abgedeckt, als sie kurz den Barbereich verließ – ein Routinevorgang. Tara bleibt dennoch misstrauisch, weil sie diese Situation als ungewöhnlich empfand. In einer von TMZ verbreiteten Aufnahme war sie später in der Lobby des Hotels zu sehen, wo sie sich in einem Rollstuhl befand und undeutlich sprach, bevor Sanitäter sie schließlich auf einer Trage wegführten. Für Tara ist die öffentliche Diskussion jedoch mindestens ebenso belastend wie die Ereignisse selbst. "Ich fühle mich wie ein Angriffsziel", erklärte die Schauspielerin, die von ihren Erinnerungen nur bruchstückhaft berichten kann.

Bekannt wurde Tara vor allem durch ihre Rolle in der erfolgreichen Komödie "American Pie", später schaffte sie es als Reality-TV-Star immer wieder in die Schlagzeilen. In jüngster Vergangenheit suchte sie allerdings weniger durch berufliche Erfolge als durch persönliche Zwischenfälle die Aufmerksamkeit der Medien. Tara bittet nun um Privatsphäre, um mit dem emotionalen Druck und den Nachwirkungen des Vorfalls umgehen zu können. Sie äußerte, dass die mediale Berichterstattung einen negativen Einfluss auf ihre mentale Gesundheit habe und sie sich kaum traue, das Haus zu verlassen. Mit ihren ehrlichen Worten hofft sie auf Mitgefühl und Unterstützung, während sie versucht, die Geschehnisse zu verarbeiten.

IMAGO / MediaPunch Tara Reid, Oktober 2023

Getty Images Tara Reid, Schauspielerin

Getty Images "American Pie"-Stars Jason Biggs, Tara Reid, Seann William Scott und Shannon Elisabeth, 2001