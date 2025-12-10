Schon der achte Teil: "Paranormal Activity" wird fortgesetzt

Die beliebte Horrorfilm-Reihe "Paranormal Activity" bekommt einen weiteren Teil. Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, wird schon am achten Film gearbeitet. Oren Peli, der bereits den ersten Teil von 2007 inszeniert hatte, ist auch diesmal wieder mit dabei. Unterstützung bekommt er von James Wan (48), der Experte für Horrorfilme wie "Saw" und "Conjuring" ist. Bisher sind jedoch keine Details zur Handlung bekannt.

Die Filmreihe, die 2007 mit einem Budget von umgerechnet nur 12.800 Euro ihren Anfang nahm, entwickelte sich zu einem echten Phänomen. Der erste Teil spielte weltweit beeindruckende 165,6 Millionen Euro ein und legte so den Grundstein für eine ganze Serie von Fortsetzungen. Ähnlich wie "The Blair Witch Project" präsentierte der Film seine Schreckmomente im Found-Footage-Stil, was das Publikum tief in die unheimliche Geschichte eines Paares zog, das gegen eine dämonische Präsenz in ihrem Haus kämpfte.

Bis heute haben die Filme zusammen mehr als 771 Millionen Euro eingespielt. Der letzte Teil, "Paranormal Activity: Next of Kin", erschien 2021. Für Oren ist das Projekt etwas Besonderes, da er mit dieser Reihe seinen Durchbruch feierte. Fans weltweit können sich bereits auf weitere nervenaufreibende Momente einstellen. Aus dem Krachen einer Tür oder dem Rascheln im Off wird ein Moment, den viele Zuschauer aus ihrem eigenen Alltag wiedererkennen. Genau diese alltäglichen Gruselmomente machen die Filme so erfolgreich.

Anzeige Anzeige

Szene aus "Paranormal Activity 4"

Anzeige Anzeige

Getty Images James Wan bei der Eröffnung der Halloween Horror Nights in den Universal Studios Hollywood

Anzeige Anzeige

Szene aus "Paranormal Activity 3"

Anzeige