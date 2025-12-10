Holly Ramsays Hochzeitsturbo: Glamour und Familienzoff

Holly Ramsay hat auf Instagram Einblicke in ihren glamourösen Familienausflug zum Abu Dhabi Grand Prix geteilt. Auf den Fotos posiert die Tochter von Starkoch Gordon Ramsay (59) strahlend in verschiedenen stilvollen Outfits, unter anderem vor einem Formel-1-Wagen und in Begleitung ihres Verlobten, dem Olympiaschwimmer Adam Peaty (31). Neben Papa Gordon war auch Hollys Mama Tana (50) mit von der Partie. Bei Holly scheint die Vorfreude auf ihre baldige Hochzeit überwältigend zu sein. Unter einem der Bilder schrieb sie: "F1 2025, was für eine Saison! Ich bin so dankbar, bei so vielen Rennen dabei gewesen zu sein. Glückwunsch, Dad, zu deinem unglaublichen ersten Jahr mit der Gordon Ramsay Garage im Paddock!"

Doch hinter den Kulissen der Vorfreude auf die Weihnachts-Hochzeit in Bath wird die Feier von einem Familienstreit überschattet. Britische Medien berichten, dass Adam sämtliche Verwandte, außer seiner Schwester Bethany, von der Gästeliste gestrichen hat. Der Streit eskalierte offenbar, nachdem Adams Mutter Caroline nicht zu Hollys Junggesellinnenabschied eingeladen wurde, bei dem Stars wie Victoria Beckham (51) und Tana Ramsay auf der Gästeliste standen. Berichten zufolge kam es bereits bei der Verlobungsfeier zu Spannungen zwischen den Familien. Laut Insidern war dies einer der ersten Auslöser der aktuellen Familienprobleme.

Holly und Adam, die seit ihrer Verlobung im letzten Dezember immer wieder für Schlagzeilen sorgen, planen ihre Traumhochzeit in der berühmten Bath Abbey. Der enge Kontakt der Ramsay-Familie wird oft durch Auftritte in der Öffentlichkeit und gemeinsame Projekte, wie Gordons aktuelle Netflix-Serie, sichtbar. Adam und seine Schwester Bethany scheinen sich inzwischen sehr an das Leben im Rampenlicht gewöhnt zu haben. Besonders Bethany fiel dabei mit ihrer Begeisterung für die glamouröse Welt der Ramsays auf. Sie war Teil von Hollys Junggesellinnenabschied und soll als Brautjungfer an der Hochzeit teilnehmen – eine Ausnahme in einem sonst von Spannungen geprägten Familiengefüge.

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay im November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gordongram Gordon Ramsay und seine Ehefrau Tana auf Instagram

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024