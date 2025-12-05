James Wan als Produzent: Neuer "Paranormal Activity" kommt

Fans des Grusel-Kults aufgepasst: Paramount arbeitet an einem neuen "Paranormal Activity"-Film – und holt sich dafür erstmals James Wan (48) als Produzenten ins Boot. Bestätigt wurde das Projekt am Mittwoch von Branchenmedien wie Deadline, die die Entwicklung des inzwischen achten Teils der Found-Footage-Reihe vermeldeten. Mit an Bord sind außerdem Jason Blum (56) und Oren Peli, der Regisseur des Originalfilms von 2007. Paramount wird den Film gemeinsam mit Blumhouse-Atomic Monster mitfinanzieren, koproduzieren und weltweit in die Kinos bringen. Wann der Schocker erscheint und wer vor oder hinter der Kamera steht, bleibt vorerst unter Verschluss.

Die Neuauflage gilt als erstes "Paranormal Activity"-Kapitel seit "Next of Kin" aus dem Jahr 2021 und markiert die bislang engste Verzahnung von Blumhouse und Wans Firma Atomic Monster nach deren Fusion. Während Steven Schneider für Room 101 als Executive Producer fungiert, steuern Michael Clear und Judson Scott die Produktion für Blumhouse-Atomic Monster bei, Alayna Glasthal überwacht das Projekt auf Firmenseite. Offizielle Storydetails gibt es noch nicht, doch in einer Mitteilung wurde das Vorhaben als "Priority Development" eingestuft. "Ich bin ein großer Bewunderer von 'Paranormal Activity' seit dem brillanten ersten Film", erklärte James Wan laut Entertainment Weekly und ergänzte: "Ich freue mich darauf, sein Vermächtnis zu erweitern und die nächste Entwicklung dieses furchteinflößenden Found-Footage-Franchise mitzugestalten."

Die Reihe, die mit Oren Pelis Mini-Budget-Schocker startete und weltweit knapp 200 Millionen Dollar einspielte, wurde zum größten Found-Footage-Phänomen seit "The Blair Witch Project" und prägte das Genre mit wackeliger Handkamera, Alltagskulissen und kaum bekannten Gesichtern. Für James Wan ist der Abstecher zu "Paranormal Activity" eine persönliche Rückkehr zu seinen Wurzeln im Horrorkino, nachdem er mit "Saw", "Insidious" und "The Conjuring" gleich mehrere Milliarden-Franchises geprägt hat und zwischendurch auch Superhelden-Blockbuster inszenierte.

Getty Images James Wan bei der Eröffnung der Halloween Horror Nights in den Universal Studios Hollywood

Getty Images James Wan bei der Premiere von "Five Nights At Freddy's 2" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images James Wan bei der Universal Horror Unleashed Red-Carpet-Feier in Las Vegas, 18. September 2025