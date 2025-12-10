Alabama Barker wehrt sich gegen "Papas Geld"-Vorwürfe

Alabama Barker (19) sorgt mit klaren Worten auf TikTok für Aufsehen. Die 19-jährige Tochter von Travis Barker (50), dem Schlagzeuger von Blink-182, erklärte während eines Livestreams, warum sie trotz eines eigenen Hauses weiterhin bei ihrem Vater lebt. Sie besitzt zwar ein luxuriöses Haus mit fünf Schlafzimmern in Los Angeles, hat dort aber nur drei Wochen gelebt. "Ich habe so viel Geld in die Einrichtung gesteckt, und dann wollte ich doch wieder bei meinem Vater sein", erklärte sie. Der Grund: Alabama ist ein echtes Papa-Kind. "Wenn ich für immer bei ihm wohnen kann, werde ich das tun. Ich hasse es, von meinem Vater getrennt zu sein", fügte sie hinzu.

Doch mit dieser Nähe zu ihrem berühmten Vater kommt auch Kritik. Mehrfach musste Alabama bereits Kritik von Spöttern einstecken, die sie als verwöhnt oder abhängig von "Papas Geld" darstellen. Mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Humor konterte die 19-Jährige nun: "Ihr habt wirklich recht. Ihr seid so was von im Recht." Sie sieht es gelassen, wenn andere an ihrer Lebensweise Anstoß nehmen, betonte sie im Stream. Stattdessen nutzt sie ihr eigenes Haus inzwischen vor allem für Partys am Wochenende, kümmert sich aber weiterhin darum, dass es in gutem Zustand bleibt.

Alabama hat ein besonders enges Verhältnis zu ihrem Vater, auch seit dieser mit Kourtney Kardashian (46) verheiratet ist. In der gemeinsamen Villa der Familie in Calabasas leben nicht nur Alabama und ihr Bruder Landon (22), sondern auch Kourtneys Kinder aus ihrer Beziehung mit Scott Disick (42) und der gemeinsame Sohn Rocky. Laut Insidern hat Alabama inzwischen ein gutes Verhältnis zu Kourtney, nachdem die beiden zunächst eine schwierige Phase durchlaufen haben. "Kourtney und Alabama haben wirklich zueinander gefunden", bestätigte ein Vertrauter der Familie. Und mit ihrem Beitrag macht Alabama nun auch deutlich, dass ihr Zuhause vor allem eines ist: der Ort, an dem sie ihrem Vater am nächsten ist.

Getty Images Alabama Barker, Tochter von Travis Barker

Instagram / travisbarker Alabama, Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2023

Getty Images Kourtney Kardashian, Travis und Alabama Barker