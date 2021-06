Endlich gibt es einen Titel für den neuen DC-Blockbuster! Vor knapp drei Jahren kam die Comicverfilmung über den halbmenschlichen, halbatlantischen Superhelden Aquaman in die Kinos. Damals begeisterte der Streifen ein Millionenpublikum und machte "Aquaman" so zu dem erfolgreichsten Ableger des Comicverlags. Schnell wurde klar, dass ein zweiter Teil folgen soll. Jetzt verriet der Regisseur James Wan (44) auch endlich, wie die Fortsetzung heißen wird.

Mithilfe eines Instagram-Posts lüftete James am vergangenen Donnerstag das große Geheimnis um den Titel des neuen Actionfilms. Das Sequel wird "Aquaman and the Lost Kingdom" (zu Deutsch: Aquaman und das verlorene Königreich) heißen. "Die Flut steigt.", kommentierte der 44-Jährige das Foto schlicht. Deutet der Australier damit etwa an, dass sich der gut aussehende Beschützer der Tiefe in der Fortsetzung auf die Suche nach dem verloren geglaubten siebten Königreich von Atlantis machen wird?

Vielleicht können sich die deutschen Fans sogar schon im kommenden Jahr auf den neuen Blockbuster freuen, denn der US-amerikanische Starttermin ist bisher für den 16. Dezember 2022 angedacht. Auch in "Aquaman and the Lost Kingdom" wird Jason Momoa (41) als Hauptfigur zu sehen sein. Außerdem werden Amber Heard (35), Nicole Kidman (53), Patrick Wilson (47), Willem Dafoe (65), Yahya Abdul-Mateen II (34) und Dolph Lundgren (63) - die alle bereits im ersten Teil mitspielten - ans Set der Comic-Verfilmung zurückkehren.

Instagram / creepypuppet Ankündigung des offiziellen Titels des zweiten Aquaman-Teils

Kevin Winter/Getty Images "Aquaman"-Cast in Los Angeles, Dezember 2018

Getty Images Jason Momoa bei der "Aquaman"-Premiere 2018 in Sydney

