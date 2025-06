Saw XI: Comeback-Chancen nach Blumhouse-Deal steigen

Nach dem beeindruckenden Erfolg von "Saw X", der im November 2023 weltweit 125 Millionen Dollar (etwa 109 Millionen Euro) einspielte, sah es zunächst vielversprechend für das Franchise aus. Ein elfter Teil schien beschlossene Sache, doch Anfang dieses Jahres wurde das Projekt auf Eis gelegt, da es laut Drehbuchautor Patrick Melton keine Fortschritte gegeben hatte. Nun gibt es jedoch wieder Hoffnung: Die Produktionsfirma Blumhouse, bekannt für Horrorhits wie "Insidious" und "Paranormal Activity", steht laut Deadline kurz davor, für über 90 Millionen Dollar (etwa 78 Millionen Euro) 50 Prozent der Rechte am "Saw"-Franchise zu erwerben. Die andere Hälfte bleibt weiterhin bei Lionsgate, dem Studio hinter den bisherigen Filmen.

Die möglichen neuen Pläne für die Filmreihe sind besonders bedeutsam, denn hinter Blumhouse stehen Schwergewichte des Horrorgenres: Jason Blum (56) und James Wan (48) haben im Januar 2024 ihre Firmen fusioniert und ihre Kräfte gebündelt. James Wan, der kreative Kopf hinter dem allerersten "Saw"-Film aus dem Jahr 2004, könnte somit eine größere Rolle beim Neustart des Franchises übernehmen. Konkrete Details zu weiteren Filmen gibt es zwar noch nicht, doch Branchenkenner vermuten, dass Blumhouse bereits Ideen entwickelt, um den Erfolg von "Saw X" fortzusetzen und möglicherweise eine neue Ära für Jigsaw und seine makabren Fallen einzuläuten.

Für Fans ist die Neuigkeit besonders spannend, da das Franchise mit Tobin Bell (82) als ikonischem Jigsaw wiederbelebt wurde. Der Schauspieler, der seit Jahren das unheimliche Gesicht der Reihe ist, brachte in seinem letzten Auftritt nicht nur Nostalgie, sondern auch neue Tiefe in seine Rolle als John Kramer. Gerade weil der Erfolg von "Saw X" frischen Wind in das Franchise brachte, dürften die Aussichten auf eine Fortsetzung mit Blumhouse und James Wan in der kreativen Führung für große Vorfreude sorgen. Mit dem Fokus auf psychologische Spannung und innovative Horrorelemente könnte das neue Kapitel der "Saw"-Reihe die Zuschauer erneut vor Begeisterung das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Getty Images Regisseur James Wan auf der Premiere zu "Annabelle 3" im Juni 2020

London Entertainment Saw V Premiere in Las Vegas

