Selten: Ariana Grande erinnert an Ex-Freund Mac Miller (†26)

Sieben Jahre nach dem tragischen Tod ihres Ex-Partners Mac Miller (†26) sprach Ariana Grande (32) bei einem Auftritt an der Chapman University über ihre Erinnerungen an den verstorbenen Rapper. Die "God is a woman"-Sängerin und Mac, der mit bürgerlichem Namen Malcolm James McCormick hieß, waren von 2016 bis 2018 ein Paar. Wenige Monate nach ihrer Trennung verstarb der Musiker im September 2018 im Alter von nur 26 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. In dem Interview, das als Clip auf TikTok viral ging, betont Ariana, wie sehr Mac ihre musikalische Entwicklung beeinflusst hatte.

Mac hatte Ariana ermutigt, sich in ihrer Musik von R&B inspirieren zu lassen, was wiederum zu ihrer Zusammenarbeit an "The Way" aus dem Jahr 2013 führte. "Ich bin wirklich dankbar dafür", sagt Ariana in dem Video und fügt hinzu, dass dies einer der Gründe war, warum sie Mac unbedingt für weitere Projekte gewinnen wollte: "Er war nicht nur perfekt für den Song, ich hatte auch das Gefühl, ihm für die Entdeckung meines Sounds danken zu müssen." Zusammen nahmen die beiden später auch den Song "My Favorite Part" sowie einen Remix von "Into You" auf – beide veröffentlichten sie 2016, also in dem Jahr, in dem sie auch offiziell ein Paar wurden.

Ariana und Mac lernten sich beruflich kennen und entwickelten aus der Studio-Dynamik eine Beziehung, die eng mit ihrer Musik verknüpft war. Die Sängerin sprach wiederholt darüber, wie wichtig kreative Unterstützung in ihrem Umfeld ist, und verwies dabei häufig auf enge Freundschaften und verlässliche Teamarbeit. Auch nach dem Ende ihrer Beziehung mit Mac äußerte sich Ariana stets wertschätzend über gemeinsame Erfahrungen und die Musik, die sie zusammen gemacht hatten. Dieser neue persönliche Einblick beweist nun einmal mehr, wie private Erinnerungen in Songs weiterleben können – nicht nur für die beiden, sondern auch für ihre Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mac Miller und Ariana Grande im Juni 2017 in Manchester

Anzeige Anzeige

Getty Images Mac Miller, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025 im Ray Dolby Ballroom in Hollywood