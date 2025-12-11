Offiziell: Die Reality Awards kehren im Frühling 2026 zurück

Die Reality Awards sind zurück! RTL hat nun in einer offiziellen Pressemitteilung angekündigt, die glamouröse Preisverleihung im Frühling 2026 erneut auszurichten. Zum zweiten Mal werden auf der Bühne nicht nur die größten Stars und erfolgreichsten Shows des deutschen Reality-Universums, sondern auch die kontroversesten Momente gefeiert. Drama, Liebe, Sex und handfeste Streitereien dürfen dabei natürlich nicht fehlen. RTL Studios, die erneut die Produktion verantworten, versprechen eine Award-Show, die reichlich Gesprächsstoff liefern wird. Genauere Details zur Veranstaltung sollen demnächst folgen.

Damit erlebt das Event einen Neustart, nachdem die Show 2025 überraschend nicht stattfand. Mit der Premiere im Jahr 2024 hatte RTL ein besonderes Highlight im deutschen Fernsehen geschaffen: Zuschauer konnten nicht nur ihre liebsten Formate und Stars wählen, sondern auch über Kategorien wie "Beef des Jahres" und "Cringe Moment des Jahres" abstimmen. Das Publikum zeigte sich begeistert, und so sorgte die Auszeichnung im ersten Jahr für reichlich Aufmerksamkeit. Auch der Auftritt von Olivia Jones (56) und der Striptease von Diogo Sangre (31) und Fabio De Pasquale (31) sorgten für Aufsehen. Jetzt scheint der Sender mit frischer Energie und neuen Ideen durchzustarten.

Erst im November dieses Jahres war bekannt geworden, dass 2025 keine Reality Awards stattfinden sollen. Eine Sendersprecherin bestätigte damals gegenüber DWDL den Schritt und erklärte lediglich, man werde "wie immer rechtzeitig" informieren. Viele Fans zweifelten, ob es überhaupt eine neue Ausgabe geben würde. Die Rückkehr des Formats ist auch für viele Reality-Gesichter ein Wiedersehen mit einer Bühne, auf der Freundschaften, Feindschaften und On-Off-Geschichten der Szene sichtbar werden. Wer dann miteinander posiert, sich aus dem Weg geht oder gemeinsam feiert, gehört zum Reiz dieser Gala.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich, RTL / Frank W. Hempel Sophia Thomalla und Olivia Jones, Reality-Awards-Moderatoren

Anzeige Anzeige

Fine Lohmann Claudia Obert und Max Suhr bei den Reality Awards, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Fine Lohmann Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei den Reality Awards 2024, Dezember 2024

Anzeige