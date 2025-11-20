Nach nur einem Jahr: RTL verkündet Reality-Awards-Pause

RTL zieht in diesem Jahr überraschend den Stecker bei den Reality Awards: Die Preisverleihung, die 2024 mit Moderatorin Sophia Thomalla (36) Premiere feierte, fällt 2025 aus. Das bestätigte eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de. Wann und ob es überhaupt eine Neuauflage geben wird, ließ der Sender offen und kündigte lediglich an, man werde "wie immer rechtzeitig" informieren. Im vergangenen Dezember hatte der Sender das Publikum über die beliebtesten Stars, Shows und Momente abstimmen lassen – von "Sexytime des Jahres" über "Beef des Jahres" bis zu "Cringe Moment des Jahres".

Die Show stand schon bei ihrer ersten Ausgabe im Verdacht, vor allem Hausmarken zu feiern: Von 22 nominierten Produktionen kamen die meisten von RTL, RTL+ und RTLzwei, nur Germany Shore (Paramount+) und The 50 (Prime Video) mischten mit. Der Sender verwies damals darauf, dass "einige Sender und Streamer nicht teilnehmen" wollten und kein Bewegtbild lieferten. Dass die Gala nun pausiert, wirkt in mehrfacher Hinsicht folgerichtig: Das Reality-Genre boomt zwar weiter, insbesondere bei RTL+ mit starken Abrufzahlen, zugleich steckt die RTL Group mitten in einer anhaltenden Werbekrise und hat erst kürzlich die Umsatz- und Gewinnprognose nach unten korrigiert.

Schon bei der Premiere der Reality Awards hagelte es im Netz reichlich Kritik. Viele Zuschauer fanden die Moderation mit Sophia und Olivia Jones (55) alles andere als gelungen. "Sophia mal wieder ganz cringe, für mich eine Fehlbesetzung, sorry", urteilte ein User auf X. Auch mit der Show selbst konnten die Fans wenig anfangen. "Die Reality Awards haben vor zwei Minuten angefangen und ich habe schon Gänsehaut vor cringe", hieß es ebenfalls auf der Plattform. Besonders viel Fremdscham löste damals der Striptease von Diogo Sangre (31) und Fabio De Pasquale (31) aus, bei dem sich Fabio sogar komplett auszog.

Anzeige Anzeige

RTL Ein Teil der nominierten Realitystars der Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL/Julia Feldhagen Olivia Jones bei den Reality Awards 2024

Anzeige