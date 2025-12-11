Warum Matthew McConaughey spontan Ja zu "Magic Mike" sagte

Matthew McConaughey (56) überraschte kürzlich in der YouTube-Show "Hot Ones" mit spannenden Einblicken in seine Karriere. Der Schauspieler enthüllte, warum er die Rolle des Dallas im Film "Magic Mike" annahm, noch bevor er ein Drehbuch gelesen hatte. Regisseur Steven Soderbergh (62), mit dem er nie zuvor zusammengearbeitet hatte, rief ihn an und bot ihm die Rolle des Stripclub-Managers an. Ohne zu zögern, sagte Matthew zu, bat aber um eine kurze Beschreibung des Charakters. Soderbergh antwortete mit den Worten: "Dallas ist ziemlich verbunden mit den UFOs." Diese Beschreibung entfachte Matthews Fantasie: "Das war großartig, um die zwei Wochen darauf zu überbrücken, bis ich das Drehbuch erhielt", erklärte er.

Doch "Magic Mike" war nicht das einzige Thema, das bei Matthews scharfem Gespräch mit Host Sean Evans auf den Tisch kam. Der Schauspieler erinnerte sich an die Dreharbeiten zu "Reign of Fire" im Jahr 2002, bei denen er eine schmerzhafte Verletzung erlitt. Beim Dreh einer Szene, in der er in einen dunklen Tunnel springen musste, überschätzte er die Tiefe des Falls. Da das Set unter schwachen Lichtverhältnissen stand, konnte er den Boden nicht erkennen und zog sich eine Überdehnung seines linken Knies zu. Matthew gestand, dass er sich danach ärgerte: "Ich hätte einfach 'Cut!' rufen sollen, als ich nichts sehen konnte."

Neben seiner Schauspielkarriere ist Matthew auch für seine ungewöhnlichen Rollenentscheidungen und die ganz eigene Herangehensweise an seine Charaktere bekannt. Dass er bei "Magic Mike" so spontan zusagte, zeigt, wie sehr er auf sein Bauchgefühl vertraut. Sein Charakter Dallas, der als charismatischer Boss von Channing Tatums (45) Mike agiert, wurde ein Publikumsliebling. Matthews lockere, aber professionelle Einstellung zu Hollywood-Drehs scheint sein Erfolgsrezept zu sein – und seine Geschichten aus dem Filmalltag sind für Fans nicht weniger faszinierend als seine Auftritte vor der Kamera.

Matthew McConaughey bei der UK-Sondervorführung von "The Lost Bus" in London

Channing Tatum und Matthew McConaughey im Juli 2012

Matthew McConaughey bei den Oscars 2024