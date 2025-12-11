"Dahoam is Dahoam"-Star unerwartet mit 63 Jahren verstorben

Die Fans von "Dahoam is Dahoam" trauern um Heinrich Stadler, der überraschend im Alter von 63 Jahren am 3. Dezember verstorben ist. Über die Todesursache des Schauspielers, der 16 Jahre lang die Rollen des Braumeisters und Lagerleiters in der Kirchleitner Brauerei verkörperte, ist bisher nichts bekannt. Die Nachricht von seinem Tod wurde von der Produktionsfirma der Serie mit bewegenden Worten auf der offiziellen Facebook-Seite bekannt gegeben: "Unser lieber und langjähriger Kollege Heinrich Stadler ist verstorben, der als 'Stadler' in der Brauerei Kirchleitner fast zum Inventar gehörte."

Heinrich Stadler prägte die kultige BR-Serie auf besondere Art. In insgesamt 136 Folgen brachte er die Zuschauer nicht nur zum Lächeln, sondern auch zum Nachdenken. Neben seiner Zeit bei "Dahoam is Dahoam" trat er in kleineren Rollen in beliebten ARD-Reihen wie "Utta Danella" und "Daheim in den Bergen" auf. Doch seine Verbindung zur Brauerei war nicht nur fiktiv: Heinrich war im echten Leben ausgebildeter Braumeister und arbeitete in der Brauerei Bräu im Moos. Zusätzlich betrieb er mit viel Leidenschaft 17 Jahre lang eine Vinothek, die er eigenständig aufgebaut hatte.

"Dahoam is Dahoam" ist seit 2007 ein fester Bestandteil des Abendprogramms des Bayerischen Rundfunks und erzählt vom Alltag im beschaulichen Dorf Lansing. Die Serie, die für ihre authentische Darstellung bayrischen Lebens geschätzt wird, erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Mit seiner Rolle als Stadler trug Heinrich maßgeblich zur Bodenständigkeit und Wärme der Serie bei. Sein unerwarteter Tod trifft nicht nur die Fans der Serie, sondern auch seine Kollegen und Wegbegleiter, die ihn als zuverlässigen und geschätzten Freund in Erinnerung behalten werden.

Heinrich Stadler, Schauspieler

Hermann Giefer, Bernhard Ulrich, Heinrich Stadler und Brigitte Walbrun, in Lansing 2010

"Dahoam is Dahoam"-Sendereihebild

