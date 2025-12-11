"Love Is Blind"-Star Alina hatte einen großen Brustabszess

Alina Rothbauer hat ihre Community mit einem sehr persönlichen Gesundheits-Update auf Instagram abgeholt: Die ehemalige Love Is Blind: Germany-Teilnehmerin schildert, dass bei ihr nach mehreren Wochen Beschwerden ein großer Brustabszess festgestellt und noch am selben Tag behandelt wurde. Was als Routine-Termin mit Blutwerten und Ultraschall beginnen sollte, endete im Krankenhaus – begleitet von viel Angst und einigen Tränen. "Ein großer Brustabszess stand 2025 eigentlich nicht auf meiner Bingokarte", schrieb Alina auf Instagram. Die Diagnose kam nach rund drei Wochen entzündlicher Probleme in der Brust, die erst besser und dann wieder schlimmer wurden. Im Krankenhaus musste sie schließlich entscheiden, ob der Eingriff sofort unter lokaler Betäubung oder am Folgetag unter Vollnarkose erfolgen sollte. Unterstützung bekam sie dabei von ihrer Mutter, die zu ihr kam.

In ihren Posts beschreibt Alina Schritt für Schritt, wie es zu der Entscheidung kam. Beim erneuten Ultraschall sei das zuvor "undefinierbare" Areal plötzlich deutlich als Abszess zu erkennen gewesen – gerötet und spürbar gewachsen. "Ich habe bis dahin wirklich alles versucht, aber nichts hat langfristig geholfen", berichtete sie auf Instagram. Mit der Überweisung in der Hand und der Aussicht auf eine rasche Eröffnung des Abszesses stieg die Nervosität, zumal Alina nach eigener Aussage starke Angst vor Nadeln hat. Am Ende wählte sie die lokale Betäubung. "Es war echt unangenehm, aber auszuhalten – und meine Angst war tausendmal größer als der Eingriff selbst", erklärte sie. Dankbar zeigte sie sich vor allem darüber, dass sich der Verdacht auf etwas Bösartiges nicht bestätigt habe: "Trotzdem bin ich so dankbar, dass es 'nur' ein Abszess war und nichts Bösartiges", schrieb sie. Schon am nächsten Tag fühlte sich die Influencerin nach eigener Aussage körperlich und mental besser. Ihre Botschaft an die Follower fällt klar aus: "Gesundheit geht immer vor. Pausen sind kein Luxus", hielt Alina auf Instagram fest.

Neben ihren gesundheitlichen Herausforderungen spielte auch ihre Beziehung zu Ilias Pappas immer wieder eine große Rolle im Leben der Influencerin. Schon vor acht Monaten gaben Alina und der Immobilienmakler einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag nach der Show. "Die Ehe läuft auf jeden Fall sehr gut. Also, ich muss sagen, es ist richtig schön, verheiratet zu sein", schwärmte Alina damals gegenüber Promiflash. Sie habe sich die Ehe früher immer spießig vorgestellt, sei aber mehr als glücklich mit ihrer Entscheidung: "Es ist halt auch ein richtig schönes Gefühl, weil einfach noch mal ein anderes Commitment dahinter ist", so die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin.

