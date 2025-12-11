Seitensprung: Eva hat sich bei Samira Yavuz nie entschuldigt

Die Trennung von Samira (32) und Serkan Yavuz (32) zu Beginn des Jahres sorgte für viele Schlagzeilen. Unter anderem, weil bekannt wurde, dass ein Seitensprung Grund für das Ehe-Aus des Paares sei. Wie sich später herausstellte, war Trash-TV-Kollegin Evanthia Benetatou (33) diejenige, mit der Serkan ins Bett hüpfte – sie selbst hatte es im Netz bekanntgegeben. Für ihr Handeln habe sich Eva bei Samira aber "niemals" entschuldigt, wie diese nun in einer neuesten Fragerunde in ihrer Instagram-Story verrät.

Gegenüber ihren Fans sei Eva aufrichtiger gewesen. Samira habe sie stattdessen sogar noch blockiert. "Bei euch, bei der Öffentlichkeit, mit ihrem Statement damals. Aber mich hat sie blockiert und mir niemals auch nur eine Nachricht zukommen lassen", gibt die Podcasterin preis. Eine Nachricht habe sich Samira wohl auch davor gewünscht – bevor Eva sich entschied, "den einmaligen Moment" zwischen Serkan und ihr öffentlich bekannt zu machen. Immerhin standen die zwei Mütter zuvor auch in Kontakt, unter anderem wegen ihrer Kids.

"Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir", bestätigt Eva im April die Spekulationen um ein Tächtelmächtel zwischen ihr und dem ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Sieger. Wie sie wenig später zu Gast in Oliver Pochers (47) Show "Hey Olli" behauptete, hatte sie vor, Samira zu informieren – Serkan habe sie jedoch davon abgehalten. "Er wollte das nicht. Er wollte eigentlich, dass das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird", erklärte sie.

Collage: IMAGO / Future Image, Instagram / samirayasminleila Collage: Evanthia Benetatou und Samira Yavuz

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit