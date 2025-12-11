Vor Geburt: Pete Davidson kündigt bodenständige Babynamen an

Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der Comedian gab in einem Interview mit dem Magazin People Einblicke in die Vorbereitungen auf die Ankunft ihres Babys. Besondere Aufmerksamkeit widmeten die werdenden Eltern der Namenswahl. Pete erklärte, dass schrille Hollywood-Namen wie Farbnamen oder außergewöhnliche Begriffe für sie nicht in Frage kommen. Stattdessen favorisieren sie bodenständige und traditionelle Namen, die an seine Heimat Staten Island erinnern. "Mikey, Johnny, Tommy, Mark oder Amy, Bridget, Maggie", erwähnte Pete als mögliche Optionen. Der zweite Vorname des Kindes hingegen darf ruhig kreativ ausfallen, fügte er hinzu.

Um bestens auf das Vatersein vorbereitet zu sein, hat Pete in Zusammenarbeit mit eBay den ultimativen "Dad-Van" kreiert. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit praktischen Features wie einer Wickelstation, einem Mini-Kühlschrank und einem VHS-Player für nostalgische Stunden. Außerdem wurde in einem gemeinsamen Projekt mit dem Fahrzeugbauer Tony Angelo ein zweiter Van gebaut, der zugunsten der Organisation Answer the Call versteigert wird. Diese unterstützt Familien verstorbener Ersthelfer in New York City. Die Auktion läuft noch bis zum 19. Dezember, wobei eBay die Erlöse bis zu einer Höhe von 43.000 Euro verdoppeln wird.

Die Beziehung von Pete und Elsie entwickelte sich scheinbar rasant, hat aber tiefe emotionale Wurzeln. Die Schauspielerin und das Model erinnerten sich daran, dass sie beim ersten Treffen im März sofort wussten, eine Familie gründen zu wollen. Dieses innige Gefühl von Vertrautheit verbindet das Paar, das auch die Zukunft mit viel Enthusiasmus angeht. Pete und Elsie scherzten bereits darüber, dass sie zukünftig sogar ihre Outfits mit denen ihres Kindes abstimmen möchten. Die beiden, die ihre Liebe zueinander als geradeheraus und unkompliziert beschreiben, scheinen voller Vorfreude auf das Abenteuer Elternschaft.

Getty Images Pete Davidson, Dezember 2024 in New York

https://www.instagram.com/p/DN8RBbzjaxO/?img_index=1 Elsie Hewitt und Pete Davidson

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" am 27. Juli 2025 in Los Angeles