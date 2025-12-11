Respektvolle Ebene: Für Serkan Yavuz ist Samira-Thema durch

Klartext im Finale von Das große Promi-Büßen: Serkan Yavuz (32) hat bei der Wiedersehensshow auf die direkte Frage von Olivia Jones (56) nach dem Stand mit seiner Noch-Ehefrau Samira Yavuz (32) geantwortet und seine Lage eindeutig sortiert. Der Reality-TV-Star erklärte vor laufenden Kameras, dass das Kapitel zwischen ihm und Samira beendet sei, jedoch ohne Krach. "Zwischen mir und Samira ist das Thema durch, aber auf einer respektvollen Ebene", behauptete Serkan. Er betonte, dass er auf Ruhe setzt und wegen der gemeinsamen Kinder bewusst deeskalieren will. "Ich habe gelernt, es ist manchmal besser, den Mund nicht zu weit aufzureißen, nicht irgendwas zu befeuern", meinte Serkan in der Show. Olivia hakte nach, würdigte den Ton und stichelte zugleich: "Das klingt sehr vernünftig und das klingt überhaupt nicht nach Serkan."

Im Studio sprach Serkan offen darüber, dass er an sich arbeiten wolle und sein Bild in der Öffentlichkeit nüchterner sehe. "Die Leute da draußen nehmen mich so wahr, dass ich über Leichen gehe. Nur Geld, Geld, Geld. Das ist nicht mein Ziel", erklärte er bei der Reunion. Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass er künftig andere Facetten zeigen möchte: "Auch eine verletzliche Seite ist okay." Olivia erinnerte an Schlagzeilen der Vergangenheit und formulierte einen deutlichen Wunsch: "Ich hoffe, dass, wenn deine Kinder dich in zehn Jahren googeln, nicht nur deine fremden Verkehrsunfälle sehen."

Gemeint waren Serkans Affären während Samira schwanger war, darunter die viel diskutierte Liaison mit Evanthia Benetatou (33). Serkan verwies darauf, dass er Frieden priorisiere. "Wir haben Kinder und ich versuche, nicht irgendwas zu provozieren", reflektierte er und schob nach, er wolle aus Fehlern lernen. Innerhalb der Show musste der Influencer aber auch für sein Ein-Euro-Statement büßen. "Du hast ein Versprechen verkauft. Das Versprechen, deine Perspektive zu schildern. Stattdessen hast du dein Leid beklagt", mahnte ihn Olivia damals in der Runde der Schande. Aus diesem Fehler habe er mittlerweile gelernt.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

ProSieben, Joyn Serkan Yavuz bei "Das große Promi-Büßen"