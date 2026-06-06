Hulk Hogans Pfleger schildern Details seiner letzten Stunden

Neue, erschütternde Details zu den letzten Stunden von Hulk Hogan (†71) kommen ans Licht: In einem nun veröffentlichten Polizeibericht der Behörden in Clearwater wird geschildert, wie der frühere Wrestlingstar in seinem Haus in Florida zusammenbrach und kurz darauf starb. Demnach alarmierten seine Pflegekräfte die Einsatzkräfte, nachdem sich der Zustand von Hulk am Morgen dramatisch verschlechtert hatte. Sein Ergotherapeut Justin McCamey erklärte einem Polizisten laut dem Report offen: "Er ist in einem schlechten Zustand. Wir wussten, dass das passieren wird", wie das Portal TMZ berichtet. Kurz darauf wurde der Sportler mit einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus gebracht, wo er am 24. Juli im Alter von 71 Jahren verstarb.

Aus dem 72 Seiten starken Bericht geht hervor, dass Hulk an diesem Morgen zunächst noch relativ ansprechbar gewesen sein soll. Laut den Aufzeichnungen habe er im Haus noch gesprochen, sei zur Toilette gegangen und habe Joghurt mit Beeren gegessen. Wenig später habe Justin seine Vitalwerte kontrollieren wollen und festgestellt, dass Hulk nicht mehr atmete. Die Pflegekräfte leiteten umgehend Maßnahmen ein und riefen den Notruf, doch die Ärzte im nahegelegenen Krankenhaus konnten den Wrestler nicht mehr retten. Die Polizei sichtete anschließend Überwachungsvideos aus dem Haus, befragte das Betreuungspersonal und wertete medizinische Unterlagen aus. Am Ende kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass es sich um einen natürlichen Tod gehandelt habe.

Medizinische Unterlagen zeigen außerdem, dass Hulk nicht nur an einem Herzinfarkt starb, sondern zuvor auch mit chronischer lymphatischer Leukämie und Vorhofflimmern zu kämpfen hatte – Erkrankungen, die zu Lebzeiten nie öffentlich gemacht worden waren. Der gebürtige Terry Gene Bollea hatte seit den 80er-Jahren als Hulk Hogan den Wrestlingsport geprägt und mit seinem Titelgewinn gegen The Iron Sheik (84) 1984 die Ära von "Hulkamania" eingeläutet. Generationen von Fans eiferten dem Realitystar mit Bandana, Hufeisen-Schnurrbart und seiner lauten, überlebensgroßen Art nach. Fast ein Jahr nach seinem Tod sind die offiziellen Ermittlungen nun abgeschlossen – für viele Wegbegleiter und Bewunderer des früheren Publikumslieblings liegen damit die letzten Puzzleteile zu seinem Abschied vor.

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Imago Hulk Hogan, 2007

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Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

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Imago Hulk Hogan, 2008