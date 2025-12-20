So liebevoll erinnert "In aller Freundschaft" an Rolf Becker

Ein stiller Abschied mit großer Geste: Am 12. Dezember ist Rolf Becker (†90) in Leipzig verstorben. Nun erinnert die ARD gemeinsam mit dem Team von In aller Freundschaft an den beliebten Darsteller. Wie die Sendung auf ihrem offiziellen Instagram-Account verkündet, steht seit dieser Woche in der ARD-Mediathek eine eigens kuratierte Sammlung mit Auftritten von Rolf Becker als Otto Stein bereit – ein digitales Wiedersehen mit vielen seiner bewegendsten und charmantesten Momente.

Zuvor hielt das "In aller Freundschaft"-Team den Schauspieler mit rührenden Worten und einem Abschieds-Post in Ehren. "Wir verneigen uns vor einem großartigen Schauspieler und einem einzigartigen Menschen, der sich nie in seinem Leben hat verbiegen lassen. Wir sind dankbar, dass wir zwei Jahrzehnte mit ihm arbeiten, diskutieren, lachen und von ihm lernen durften", schrieben Rolfs langjährige Kollegen und Kolleginnen in ihrem Statement.

Rolf ist vergangenen Freitag im Alter von 90 Jahren in einem Hospiz verstorben. In "In aller Freundschaft" verkörperte er in mehr als 550 Folgen die Rolle des Otto Stein. Zwei seiner Kinder, Tochter Meret und Sohn Ben Becker (61), sind in seine Fußstapfen getreten und ebenfalls als Schauspieler aktiv. Der Serienliebling hat noch drei weitere Kinder: Emil, Max und Anton Becker.

MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Rolf Becker, "In aller Freundschaft"-Darsteller

MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke "In aller Freundschaft", Februar 2025

Imago Rolf Becker, März 2023

