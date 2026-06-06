Can Kaplan gegen Slim Albaher: Wer gewinnt Fame Fighting?

Can Kaplan hat es wieder geschafft: Bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena in Leverkusen setzte sich der Unternehmer und deutsche Fame-Fighting-Champion am heutigen Samstag gegen den US-amerikanischen YouTuber Slim Albaher durch. Schon vor dem ersten Gong war die Stimmung aufgeheizt. Bereits beim offiziellen Wiegen gerieten beide aneinander und mussten von Sicherheitskräften getrennt werden. Im Ring begann das Duell zunächst verhalten, geprägt von vielen Clinch-Situationen und einer zähen Anfangsphase. Doch mit zunehmender Kampfdauer fand Can besser in seinen Rhythmus, setzte seine Reichweitenvorteile klug ein und brachte Slim zunehmend in Bedrängnis.

Vor allem ab der zweiten Runde übernahm der Deutsche mehr Kontrolle. Can landete die klareren Treffer, wirkte zunehmend sicherer, während Slim zwar vereinzelt antwortete, den Kampf aber nicht mehr dauerhaft bestimmen konnte. In der dritten Runde ließ die Energie des US-Amerikaners sichtbar nach, während Can den Druck erhöhte und präziser traf. Spätestens in der vierten Runde kippte das Duell deutlich. Slim agierte zunehmend unkontrolliert, während Kaplan das Tempo weiter anzog und konsequent nach vorn marschierte. Im fünften Durchgang war der 31-Jährige kaum noch stabil auf den Beinen, klammerte sich mehrfach an den Seilen fest und wirkte stark angeschlagen. Der Ringrichter griff schließlich ein und brach den Kampf ab. Damit sicherte sich Can den Sieg und bleibt ungeschlagen.

Für den Sieg musste Can einen enormen persönlichen Preis zahlen. Sein Wohlfühlgewicht liegt bei einer Körpergröße von 1,90 Metern zwischen 89 und 90 Kilogramm – für den Kampf im Supermittelgewicht mit einem Limit von 76,2 Kilogramm musste er rund 14 Kilogramm abspecken. Bereits in den Wochen vor dem Kampf hatte er den harten Kampf gegen die Waage öffentlich gemacht und eingeräumt, sich dabei ausgelaugt zu fühlen. Seinen Titel hatte er sich zuvor bei Fame Fighting 3 gesichert, wo er als eines der Aushängeschilder der deutschen Promotion gilt. Öffentliche Aufmerksamkeit erlangte er zunächst durch seine Beziehung mit Walentina Doronina (26) und später durch eine Auseinandersetzung mit Gigi Birofio (27).

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Imago Can Kaplan und Slim Albaher bei der Pressekonferenz vor Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz vor dem Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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Imago Slim Albaher spricht bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen