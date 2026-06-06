Erster Fame-Fighting-Kampf: So endet Pavlovic vs. Pineda

Der Startschuss für Fame Fighting International ist gefallen – und im ersten Duell in der Ostermann Arena in Leverkusen ging es direkt zur Sache. Im Halbschwergewicht traf Realitystar Filip Pavlovic (31) auf den mexikanischen Influencer Luis Pineda. Der frühere Dschungelkönig kehrte entschlossen in den Ring zurück, um zu zeigen, dass er nicht nur im TV, sondern auch im sportlichen Wettkampf bestehen kann. Nach einem intensiven Kampf mit mehreren brenzligen Situationen für seinen Gegner sicherte sich Filip am Ende einen klaren Punktsieg. Damit gelang ihm ein erfolgreicher Auftakt und ein starkes Comeback im Seilgeviert.

Schon in der ersten Runde zeigte Pineda mit Reichweite und Jab, dass er unangenehm zu boxen ist. Filip hielt jedoch sofort dagegen und setzte immer wieder harte Kombinationen und seine rechte Gerade. In der zweiten Runde erhöhte er trotz einer Handverletzung den Druck, übernahm zunehmend die Kontrolle und zwang seinen Gegner mehrfach in die Defensive. Luis wackelte zwischenzeitlich, kam aber noch einmal zurück in den Kampf. Im dritten Durchgang drehte Filip weiter auf, brachte seinen Gegner erneut zu Boden und dominierte die Schlussphase, in der beide noch einmal offene Schlagabtäusche lieferten.

Für Filip ist der Sieg ein weiterer Meilenstein seiner Karriere. Der TV-Star, bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten und seinem Dschungelcamp-Erfolg, hatte sich intensiv vorbereitet und rund zehn Kilogramm abgenommen, um im Halbschwergewicht antreten zu können. Den sprachlichen Unterschied zu seinem Gegner nahm er dabei gelassen – dass Luis kein Englisch spricht, kommentierte er mit Humor: "Dann muss ich kein Englisch reden." Mit seinem Comeback im Ring unterstreicht der 31-Jährige seinen Anspruch, sich immer wieder neuen sportlichen Herausforderungen zu stellen.

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Imago Filip Pavlovic und Luis Pineda bei der Pressekonferenz vor Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena am 06.06.2026

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IMAGO / BOBO Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

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Imago Luis Pineda bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen