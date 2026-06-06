Fame-Fighting-Showdown: Kann Aleks Petrovic Chase stoppen?

Es war der Showdown, auf den Fans auf beiden Seiten gewartet hatten: Aleksandar Petrovic (35) und Chase DeMoor (29) trafen bei Fame Fighting International im Superschwergewicht aufeinander – und brachten dabei mehr als nur sportliche Rivalität in den Ring. Zwischen den beiden Reality-TV-Stars war es in den Wochen zuvor auf Social Media zu einem öffentlichen Schlagabtausch gekommen, der weit über sportliche Provokationen hinausging. Auch bei Pressekonferenz, Face-off und Wiegen kam es zu hitzigen Szenen, bei denen zeitweise sogar Sicherheitskräfte einschreiten mussten. Nun konnte der Zoff endlich im Ring geklärt werden – und Chase setzte sich nach Punkten klar mit 59 zu 53 durch.

Der Kampf selbst war von Anfang an intensiv. Beide zeigten in der ersten Runde volle Schlagkraft, ohne dass einer der beiden klar dominierte. Ab Runde zwei arbeitete Aleks sich besser in den Kampf, während Chase seine Größe und Reichweite konsequent nutzte. In den späteren Runden riss der "Too Hot To Handle"-Star das Geschehen zunehmend an sich – mit besserer Technik und konstantem Druck. Der Temptation Island VIP-Star hielt mit erhobenen Fäusten dagegen, kam aber gegen den erfahreneren Kontrahenten nicht entscheidend zum Zug. Chase bringt mit neun Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden deutlich mehr Erfahrung mit als Aleks, der auf eine Bilanz von zwei Siegen, einer Niederlage und einem No Contest kommt. Beide traten als amtierende Champions an: Aleks als Fame-Fighting-Super-Heavyweight-Champion, Chase als Schwergewichtstitelträger bei Misfits Boxing.

Brisant war der Kampf nicht nur sportlich, sondern auch wegen der persönlichen Vorgeschichte der beiden. Seit Wochen lieferten sich Chase und Aleks ein hitziges Wortgefecht im Netz, das sich bei Pressekonferenz, Face-off und Wiegen weiter zuspitzte. Dabei musste zwischenzeitlich sogar die Security eingreifen. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte, dass Chase in seinen Provokationen auch Aleks' Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26) einbezog. Er erklärte, er werde Aleks "für Vanessa verprügeln". Der 35-Jährige forderte Chase daraufhin öffentlich auf, seine ehemalige Partnerin aus dem Streit herauszuhalten – und kritisierte mehrfach, dass für ihn damit eine Grenze überschritten worden sei. Chase zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und legte nach. Im Ring spielte am Ende aber vor allem die Erfahrung eine große Rolle.

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Imago Aleks Petrovic und Chase DeMoor bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen

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Imago Aleks Petrovic auf der Pressekonferenz zum Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen am 03.06.2026

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Imago Chase DeMoor bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen