Darum muss royale Mette-Marit auf die Spenderlunge warten

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen wartet auf eine Spenderlunge – und das ganz ohne royalen Sonderstatus. Die 52-Jährige leidet an der unheilbaren Lungenfibrose und steht wie alle anderen Betroffenen auf der Transplantationsliste. Dass sie dabei keinerlei Vorteile genießt, hat Oberarzt Are Martin Holm gegenüber norwegischen Medien klargestellt. "Wir geben immer dem Vorrang, der am schwersten erkrankt ist, dem, der keine Zeit zum Warten hat", sagte er. "Wir halten uns auch in diesem Fall genau an das Protokoll."

Wie der Mediziner weiter erklärte, funktioniert die Vergabe von Spenderorganen nicht nach dem Prinzip einer klassischen Warteschlange mit fester Nummerierung. Wenn eine Lunge verfügbar ist, wird anhand von Faktoren wie Größe und Blutgruppe geprüft, welche Patienten überhaupt in Frage kommen. Aus diesen wird dann derjenige ausgewählt, der dem Tod am nächsten ist. Derzeit stehen in Norwegen acht Menschen auf der Transplantationsliste für eine Lunge. Da nur wenige Spenderorgane zur Verfügung stehen, kooperiert die Universitätsklinik in Oslo eng mit den anderen nordischen Ländern und tauscht Organe über die Organisation Scandiatransplant aus. Im vergangenen Jahr wurden dort 30 Lungentransplantationen durchgeführt.

Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt stetig verschlechtert, sodass alle ihre öffentlichen Termine abgesagt wurden. Auf einer Pressekonferenz, an der auch die Bild-Zeitung teilnahm, hatten Ärzte bereits zur Lage Stellung genommen. Ohne eine Transplantation, so die Einschätzung der Mediziner, bleibe ihr höchstens noch ein Jahr. Auf der Warteliste zu stehen bedeute zwar, dass die Lebenserwartung sehr gering ist – aber auch, dass die Untersuchungen gezeigt haben, dass ein Patient "fit genug für eine Operation ist".

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den norwegischen Verfassungstag in Skaugum

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Mai 2026

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo