"Let's Dance"-Patricija & Evgeny packen über Ehe-Regeln aus

Bei der großen Profichallenge von Let's Dance wurde es für Patricija Ionel (31) und Evgeny Vinokurov (35) richtig romantisch: Die Profitänzer widmeten ihren Auftritt dem Thema Liebe und legten zu Lara Fabians Ballade "Je t’aime" eine gefühlvolle Rumba auf das Parkett. Passend dazu sprachen die beiden im Gespräch mit RTL offen über ihr persönliches Liebesgeheimnis hinter ihren langjährigen Beziehungen. Sowohl Patricija als auch Evgeny sind glücklich verheiratet, haben jeweils drei Kinder und verraten, welche festen Ehe-Regeln sie im Alltag leiten – und warum für sie feststeht, dass Tanzen irgendwann endet, echte Liebe aber bleibt.

Patricija ist seit 2019 mit ihrem Mann Alexandru Ionel (31) zusammen, der ihre Leidenschaft fürs Tanzen teilt. Im selben Jahr wurden die beiden auch beruflich ein Tanzpaar. Im Januar 2022 folgte die Hochzeit, inzwischen krönen drei gemeinsame Kinder ihr Familienglück. Im Interview betonte die Tänzerin, dass ihr Zusammenleben auf drei zentralen Grundsätzen basiert: "Wir haben auch in unserer Familie drei Regeln: Gott, Liebe und Familie", erklärte sie. Diese Werte möchten die Eheleute auch ihren Kindern mit auf den Weg geben. Gleichzeitig richtete Patricija eine Botschaft an die Zuschauer: "Ich wünsche auch allen da draußen, mit Liebe zu leben. Egal, was wir machen, egal, wo wir sind – einfach alles mit Liebe machen." Wer die große Liebe gefunden habe, solle sie festhalten: "Wenn du schon die Liebe deines Lebens gefunden hast, dann bewahre sie für immer."

Evgeny lebt ein ganz ähnliches Familienmodell: Der Profitänzer ist seit 2019 mit seiner Frau Nina Bezzubova liiert, 2021 gaben sich die beiden das Jawort. Für ihn sind vor allem Offenheit und Zusammenhalt die Basis einer glücklichen Ehe. "Man muss immer alles offenlegen und miteinander sprechen", betonte er. Gleichzeitig wisse er, dass es in jeder Partnerschaft Meinungsverschiedenheiten gebe. Umso wichtiger sei es, Kompromisse zu finden: "Man muss am Ende des Tages das Maximum tun, um einen Kompromiss zu haben, bevor man einfach auseinandergeht." Zwischen TV-Show, Training und Familienalltag setzen er und seine Frau deshalb auf gegenseitige Unterstützung und Teamgeist. Gemeinsam bringen die Tänzer ihre Sicht auf Beziehungen schließlich mit einem Satz auf den Punkt, der auch zu ihrer Performance passt: "Tanzen ist tatsächlich irgendwann vorbei, aber Liebe bleibt."

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RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Evgeny Vinokurov bei der "Let's Dance"-Profichallenge

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Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel im Juli 2024

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Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und seine Frau Nina Bezzubova, Mai 2026