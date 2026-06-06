Kevin Jonas verrät seine überraschende Schlafzimmer-Playlist

In einer neuen Folge des Jonas-Brothers-Podcasts "Hey Jonas!" gab Kevin Jonas (38) einen ungewöhnlichen Einblick in sein Privatleben. Zu Gast war TV-Moderator und Wissenschaftler Bill Nye. Im Laufe des Gesprächs kam unerwartet das Thema Musik für romantische Stunden auf. Als Bill wissen will, was die Brüder hören, um sich in Stimmung zu bringen, verriet Kevin bereitwillig, was bei ihm und seiner Frau Danielle Jonas (39) läuft: "Ich habe eine Playlist", sagte der 38-Jährige, bevor er seine Antwort verriet.

Im Podcast erklärt der Musiker, dass auf seiner Liste ausschließlich die Auswahl seiner Frau landet. "Es ist alles ihre Lieblingsmusik", betont Kevin in der Runde. Sein Bruder Joe Jonas (36) merkt scherzhaft an, dass Danielles Lieblingsband doch eigentlich seine Gruppe DNCE sei. Kevin macht jedoch klar, dass seine Band keinen Platz auf der romantischen Playlist hat: "Das wird nicht passieren." Stattdessen setzt der Familienvater auf romantische Klänge von Michael Bublé (50) und ähnlichen Künstlern.

Die intime Playlist ist nur ein weiteres Detail aus der langjährigen Liebesgeschichte von Kevin und Danielle. Die beiden sind seit 2009 verheiratet und haben gemeinsam zwei Töchter: Alena, 12, und Valentina, 9. Dass seine Ehe ihm viel bedeutet, zeigte Kevin erst kürzlich mit seinem Solosong "Little Things", den er seiner Frau widmete.

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Getty Images Kevin Jonas, Musiker

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Getty Images Bei der Hand- und Fußabdruckzeremonie: Kevin Jonas, Joe Jonas und Nick Jonas im TCL Chinese Theatre, Hollywood

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Getty Images Kevin Jonas und Danielle Jonas, 2015