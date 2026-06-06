Tea-Time mit Camilla: Schwer kranke Kinder besuchen Königin

Königin Camilla (78) hat schwer kranken Kindern einen unvergesslichen Nachmittag bereitet. Die Royal lud die Kinder, die alle von der Wohltätigkeitsorganisation "Dreams and Wishes" unterstützt werden, zu einer Tee-Party und Schatzsuche in ihr Londoner Zuhause Clarence House ein. Die Kleinen reisten für den Anlass auf ganz besondere Art und Weise an: per Pferdekutsche von den Royal Mews bis zur Residenz der Königin, wo sie die vorbeigehenden Touristen mit Winken grüßten. Eine Mutter beschrieb die Fahrt gegenüber dem Mirror als "einen wahnsinnigen und sehr besonderen Moment". Camilla empfing die Kinder zusammen mit ihren Müttern im Morning Room, wo ein Streichquartett Disney-Melodien spielte.

Ursprünglich war geplant, die Feierlichkeiten im Garten stattfinden zu lassen, doch starker Regen zwang die Gruppe nach drinnen. Camilla ließ Tee und Kuchen servieren, half den Kindern beim Aufspüren von Hinweisen, die zu einer Schokoladenschatzsuche führten, und überreichte am Ende Partytüten. Der besondere Nachmittag wurde auf dem offiziellen Instagram-Account des Palasts festgehalten und mit Disney-Musik untermalt. Besonders rührend war die Begegnung mit dem kleinen Rupert, der seit seinem dritten Lebensjahr an Darmversagen und einer lebenserhaltenden, aber risikoreichen Behandlung leidet. Er hatte heimlich seine kürzlich erhaltene Scout-Auszeichnung mitgebracht, in der Hoffnung, dass die Königin sie ihm anstecken würde. Als Camilla von der Medaille erfuhr, zögerte sie keine Sekunde. "Dann müssen wir sie wohl anstecken! Das ist so beeindruckend", sagte sie.

Gerührt von der Geste der Königin ergriff Rupert später das Wort und hielt eine kleine Tischrede: "Ich möchte auf die Königin anstoßen. Danke, dass Sie dieses tolle Essen ausgerichtet haben. Auf die Königin." Der Vorsitzende der Organisation, Tony Curtis, bedankte sich bei Camilla mit den Worten: "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel das den Familien und der Organisation bedeutet."

Für Camilla war die Tee-Party nur einer von mehreren Terminen an diesem Tag. Bereits am Vormittag hatte sie im Rahmen des Nationalen Jahres des Lesens an der British Library an einem Gemeinschaftsmittagessen teilgenommen und dort die zwölfjährige Autorin Betsy Griffin getroffen, die trotz eines seltenen, inoperablen Hirntumors ein Buch verfasst hat. Außerdem eröffnete die Königin einen neuen Dachgarten am St. George's Hospital in London, der als "Außenstation" für schwerstkranke Patienten dienen soll. Daneben traf sie gemeinsam mit König Charles III. (77) und Prinzessin Kate (44) bei einem Empfang im St. James's Palace Forscher und Freiwillige von Cancer Research UK anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Organisation.

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Getty Images Königin Camilla veranstaltet eine Tea Party und Schatzsuche für Kinder von Dreams and Wishes in Clarence House

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